لودريان من مصر: نحترم الاسلام بعمق

ي‭ ‬جان‭ ‬ايف‭ ‬لودريان‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬الأحد‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬القاهرة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تهدئة‭ ‬أزمة‭ ‬الرسوم‭ ‬الكاريكاتورية‭ ‬للنبي‭ ‬محمد،‭ ‬على‭ ‬‮«‬الاحترام‭ ‬العميق‭ ‬للاسلام‮»‬‭. ‬

والتقي‭ ‬لودريان‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬ووزير‭ ‬الخارجية‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬كما‭ ‬التقى‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬أحمد‭ ‬الطيب‭ ‬الذي‭ ‬انتقد‭ ‬بشدة‭ ‬فرنسا‭ ‬بسبب‭ ‬الرسوم‭ ‬الكاريكاتورية‭.‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬الفرنسي‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬المصري‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أشرت‭ ‬إلى‭ ‬الاحترام‭ ‬العميق‭ ‬للإسلام‭ (..) ‬ما‭ ‬نحاربه‭ ‬هو‭ ‬الإرهاب،‭ ‬إنه‭ ‬اختطاف‭ ‬الدين،‭ ‬إنه‭ ‬التطرف‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬لودريان‭ ‬إنه‭ ‬جاء‭ ‬‮«‬ليشرح‭ ‬إذا‭ ‬لزم‭ ‬الأمر‭ ‬هذه‭ ‬المعركة‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬النضال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬احترام‭ ‬حرية‭ ‬المعتقد‮»‬‭. ‬

وناقش‭ ‬الوزيران‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬ليبيا‭ ‬وقال‭ ‬لودريان‭ ‬إن‭ ‬فرنسا‭ ‬ومصر‭ ‬تتفقان‭ ‬في‭ ‬المطالبة‭ ‬‮«‬بانسحاب‭ ‬المرتزقة‭ ‬الأجانب‭ ‬واحترام‭ ‬حظر‭ ‬الأسلحة‭ ‬الذي‭ ‬تفرضه‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬السجناء‭ ‬السياسيين‭ ‬الذين‭ ‬يقبعون‭ ‬في‭ ‬السجون‭ ‬المصرية‭ ‬،‭ ‬قال‭ ‬شكري‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬احتجاز‭ ‬تعسفي‭ (‬في‭ ‬مصر‭)‬،‭ ‬وانما‭ ‬يكون‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭ ‬والقضاء‮»‬‭.‬

ووفقا‭ ‬لمكتب‭ ‬الأزهر‭ ‬الاعلامي،‭ ‬أكد‭ ‬أحمد‭ ‬الطيب‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬مغلق‭ ‬مع‭ ‬لودريان،‭ ‬رفضه‭ ‬‮«‬وصف‭ ‬الإرهاب‭ ‬بالإسلامي‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬وقت‭ ‬ولا‭ ‬رفاهية‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مصطلحات‭ ‬لا‭ ‬شأن‭ ‬لنا‭ ‬بها‮»‬‭.‬

وطالب‭ ‬بـ»وقف‭ ‬هذا‭ ‬المصطلح‭ ‬فورًا‭ ‬لأنه‭ ‬يجرح‭ ‬مشاعر‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وهو‭ ‬مصطلح‭ ‬ينافي‭ ‬الحقيقة‭ ‬التي‭ ‬يعلمها‭ ‬الجميع‮»‬‭.‬

كما‭ ‬قال‭ ‬الطيب‭ ‬‮«‬وددنا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المسؤولون‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬على‭ ‬وعي‭ ‬بأن‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬لا‭ ‬يمثل‭ ‬الإسلام‭ ‬والمسلمين،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يدفع‭ ‬ثمن‭ ‬هذا‭ ‬الإرهاب‭ ‬هم‭ ‬المسلمون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬غيرهم‮»‬‭.‬

وصرح‭ ‬لودريان‭ ‬على‭ ‬الاثر‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬لاحظ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القواسم‭ ‬المشتركة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الامام‭ ‬الأكبر‭ ‬اقترح‭ ‬ان‭ ‬نعمل‭ ‬معا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬القواسم‭ ‬المشتركة‭ (…) ‬لان‭ ‬علينا‭ ‬معا‭ ‬أن‭ ‬نحارب‭ ‬التطرف‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬قبل‭ ‬وصول‭ ‬لودريان‭ ‬إن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬‮«‬سيواصل‭ ‬عملية‭ ‬الشرح‭ ‬والتهدئة‭ ‬التي‭ ‬بدأها‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬شيخ‭ ‬الأزهر‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬اكتوبر‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الإساءة‭ ‬للأديان‭ ‬والنيل‭ ‬من‭ ‬رموزها‭ ‬المقدّسة‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬هو‭ ‬ازدواجية‭ ‬فكرية‭ ‬ودعوة‭ ‬صريحة‭ ‬للكراهية‮»‬‭.‬