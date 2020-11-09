القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

ادان‭ ‬د‭/ ‬محمد‭ ‬البشاري‭ ‬رئيس‭ ‬الفيدرالية‭ ‬العامة‭ ‬لمسلمي‭ ‬أوروبا‭ ‬جريمة‭ ‬ذبح‭ ‬المدرس‭ ‬الفرنسي‭ ‬وقرن‭ ‬ذلك‭ ‬بادانة‭ ‬تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬ربطه‭ ‬بين‭ ‬الاسلام‭ ‬والارهاب‭ .‬

وقال‭ ‬البشاري‭ ‬في‭ ‬حوارمع‭ ( ‬الزمان‭) ‬انه

نحن‭ ‬قمنا‭ ‬بإدانة‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الإرهابي‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬مبرراته‭ ‬لأن‭ ‬الدين‭ ‬الإسلامي‭ ‬حرم‭ ‬القتل‭ ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬الإساءة‭ ‬الموجهة‭ ‬لديننا‭ ‬بالحكمة‭ ‬والموعظة‭ ‬الحسنة‭ ‬ورغم‭ ‬إدانتنا‭ ‬لهذا‭ ‬العمل‭ ‬الإرهابي‭ ‬الذي‭ ‬ترفضه‭ ‬كل‭ ‬الأديان‭ ‬السماوية‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬نرفض‭ ‬تصريحات‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ماكرون‭ ‬بربط‭ ‬الإرهاب‭ ‬بالإسلام‭ ‬وعدم‭ ‬التفرقة‭ ‬بين‭ ‬الإسلام‭ ‬المعتدل‭ ‬والمتطرف‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬تندرج‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬ماكرون‭ ‬التقرب‭ ‬من‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬وكسب‭ ‬أصواتهم‭ ‬لذا‭ ‬تبني‭ ‬سياسة‭ ‬التخويف‭ ‬من‭ ‬الإسلام‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يطلق‭ ‬عليه‭ ‬ظاهرة‭ ‬الإسلام‭ ‬فوبيا‭ ‬والتي‭ ‬انتشرت‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ .‬

وعن‭ ‬تفسيره‭ ‬ظاهرة‭ ‬انخراط‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬جماعات‭ ‬متطرفة‭ ‬كداعش

قال‭ ‬البشاري‭ ‬للزمان‭:‬

لاشك‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬يعكس‭ ‬فشلنا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬فكر‭ ‬قادة‭ ‬الجماعات‭ ‬المتطرفة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬أبو‭ ‬يحيى‭ ‬البريطاني‭ ‬والذي‭ ‬إستطاع‭ ‬تجنيد‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬شباب‭ ‬أوروبا‭ ‬حتى‭ ‬أن‭ ‬الإحصائيات‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬نجاح‭ ‬قادة‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬تجنيد‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬مقاتل‭ ‬منهم‭ ‬20‭%‬‭ ‬من‭ ‬الفتيات‭ ‬للقتال‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وليبيا‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬قمنا‭ ‬بالرد‭ ‬على‭ ‬الفكر‭ ‬المتطرف‭ ‬لهذا‭ ‬التنظيم‭ ‬والذي‭ ‬يعتبر‭ ‬أخطر‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬صفحة‭ ‬إلكترونية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كبار‭ ‬العلماء‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الإسلامي‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬لغة‭ .‬

‭- ‬وسألناه‭ : ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أجهزة‭ ‬مخابراتية‭ ‬وراء‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬؟

بالقطع‭ ‬فجماعة‭ ‬داعش‭ ‬تقف‭ ‬وراءها‭ ‬أجهزة‭ ‬مخابراتية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬المخابرات‭ ‬الإيرانية‭ ‬التي‭ ‬تحاول‭ ‬تشويه‭ ‬صورة‭ ‬السُنة‭ ‬ووصفهم‭ ‬بالإرهاب‭ ‬وللأسف‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬19‭ ‬موقعا‭ ‬داعشيا‭ ‬تبث‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬الأمريكية‭ ‬ولم‭ ‬تتحرك‭ ‬أمريكا‭ ‬لوقفها‭ ‬وهذا‭ ‬يضع‭ ‬علامات‭ ‬استفهام‭ ‬على‭ ‬موقف‭ ‬أمريكا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التنظيم‭ .‬

‭- ‬وكيف‭ ‬ترى‭ ‬تأثير‭ ‬العمليات‭ ‬الإرهابية‭ ‬على‭ ‬مسلمي‭ ‬فرنسا‭ ‬؟

للأسف‭ ‬فإن‭ ‬مسلمي‭ ‬أوروبا‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬وفرنسا‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭ ‬يدفعون‭ ‬ثمن‭ ‬تلك‭ ‬العمليات‭ ‬الإرهابية‭ ‬فمن‭ ‬المعروف‭ ‬أن‭ ‬فرنسا‭ ‬تحتضن‭ ‬أكبر‭ ‬جالية‭ ‬إسلامية‭ ‬من‭ ‬المهاجرين‭ ‬واستطاع‭ ‬هؤلاء‭ ‬المسلمين‭ ‬أن‭ ‬يتقلدوا‭ ‬مناصب‭ ‬هامة‭ ‬وأن‭ ‬يصلوا‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬وللأسف‭ ‬فإن‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬وأوروبا‭ ‬تستغل‭ ‬العمليات‭ ‬الإرهابية‭ ‬لتشويه‭ ‬صورة‭ ‬الإسلام‭ ‬والربط‭ ‬بين‭ ‬الإسلام‭ ‬وعمليات‭ ‬القتل‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يخدم‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬لاتخاذ‭ ‬سياسة‭ ‬أكثر‭ ‬تطرفا‭ ‬تجاه‭ ‬الإسلام‭ .‬

‭- ‬وما‭ ‬هي‭ ‬رؤيتك‭ ‬لأفضل‭ ‬الحلول‭ ‬لمواجهة‭ ‬الخطر‭ ‬المتطرف‭ ‬لداعش‭ ‬والجماعات‭ ‬الإرهابية‭ ‬الأخرى‭ ‬؟

يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬مواجهة‭ ‬فكرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفكيك‭ ‬المضامين‭ ‬الفكرية‭ ‬وتوضيح‭ ‬الخلط‭ ‬في‭ ‬فهم‭ ‬التراث‭ ‬الإسلامي‭ ‬والنصوص‭ ‬الفكرية‭ ‬ونحن‭ ‬بدورنا‭ ‬أسسنا‭ ‬موقع‭ ‬لبيان‭ ‬حقيقة‭ ‬الإسلام‭ ‬والرد‭ ‬على‭ ‬الأباطيل‭ ‬التي‭ ‬توجه‭ ‬إليه‭ ‬بالربط‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬العنف‭ ‬ونتعاون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬مع‭ ‬أتباع‭ ‬الديانات‭ ‬والثفافات‭ ‬الأخرى‭ ‬فيما‭ ‬ينفع‭ ‬الإنسانية‭ .‬

‭- ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬توقعاتكم‭ ‬لتداعيات‭ ‬الأحداث‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬مسلمي‭ ‬فرنسا‭ ‬وأوروبا‭ ‬؟

أتوقع‭ ‬تصاعد‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬المسلمين‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬مرصد‭ ‬الإسلام‭ ‬فوبيا‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬50‭ ‬إعتداء‭ ‬على‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬المواصلات‭ ‬العامة‭ ‬ومواقع‭ ‬العمل‭ ‬وتهديدات‭ ‬بحرق‭ ‬المساجد‭ ‬لذا‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬المسلمين‭ ‬أولا‭ ‬أن‭ ‬يتصالحوا‭ ‬مع‭ ‬إسلامهم‭ ‬وأن‭ ‬يتاح‭ ‬للعلماء‭ ‬بلورة‭ ‬خطابا‭ ‬دينيا‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬والغرب‭ .‬