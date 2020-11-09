هجوم بغداد يودي بحياة 11 شخصاً

افاد مصدر أمني، مساء الأحد، بسقوط 11 ضحية نتيجة الهجوم الذي استهدف برج مراقبة في منطقة الرضوانية غربي بغداد.

وفي وقت سابق تعرض برج مراقبة مشترك للجيش العراقي والحشد العشائري في الرضوانية لهجوم من قبل مسلحين يعتقد أنتماءهم لتنظيم داعش.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن المسلحين هاجموا البرج بقنابل يدوية، ثم فتحوا النار من اسلحة خفيفة لتتطور لتبادل بإطلاق النار بين عناصر البرج والمهاجمين.

وأضاف أن أهالي المنطقة هبوا لمساندة القوات الامنية وصد التعرض الذي تسبب بسقوط خمس ضحايا من الحشد العشائري- الصحوة-، وست ضحايا من المدنيين.

وقال المصدر الأمني إن القوات الامنية وصلت لمكان الحادث وتسيطر على الوضع إجمالاً، بعد انسحاب المهاجمين.