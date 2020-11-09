هيئة حقوق الانسان في إقليم كوردستان : تلقينا شكاوى عديدة من عوائل خطف PKK ابناءها

كشفت المديرة العامة لهيئة حقوق الانسان المستقلة في إقليم كوردستان تاڤگه‌ عمر ، اليوم الاحد ، ان الهيئة تلقت العديد من الشكاوى من عوائل تم خطف ابناءها من قبل مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK ، لافتة الى ان مصير هؤلاء مازال مجهولاً .

تاڤگه‌ عمر قالت ان هيئة حقوق الانسان المستقلة في إقليم كوردستان تلقت العديد من الشكاوى من عوائل من مدينة حلبجة تم التغرير بأبناءها وخطفهم من قبل مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK وارسالهم الى منطقة قنديل ( حدودية تضم مقر قيادة ومعسكرات العمال الكوردستاني) ، مشيرة الى ان مصير هؤلاء المختطفين مازال مجهولاً على الرغم من مراجعة هذه العوائل لمقرات PKK لكن من دون جدوى .

وتابعت عمر ، بالقول ان هناك عوائل أخرى تخشى من بطش وانتقام مسلحي PKK لذا لاتقدم على تسجيل شكاوى . مردفة لذلك نعتقد ان هناك عوائل أخرى كثر خطف مسلحو PKK ابناءها .

و تواصل تنظيمات تابعة لحزب العمال الكوردستاني ، في مدينتي السليمانية وحلبجة ومناطق إدارة گرميان تجنيد القصر من الشباب من الجنسين عبر التأثير عليهم وخداعهم عبر منصات التواصل الاجتماعي ، ليتم لاحقاً نقلهم الى منطقة قنديل حيث مقر قيادة الحزب ومعسكراته من دون علم اهاليهم.

ويحظر البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل على القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير التابعة لدول استخدام الأطفال وتجنيدهم، واعتبرت ذلك جريمة حرب بحسب تعريف ” نظام روما ” المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

وكان رئيس لجنة الداخلية والأمن في مجلس محافظة السليمانية، بارزان حامد، قال في تصريح سابق :” انهم على اطلاع بالتحاق أطفال دون الـ 18 من العمر بصفوف حزب العمال الكوردستاني PKK وهذا أمر مثير للقلق ” ، مردفاً ” وفق القوانين المحلية والدولية لايجوز تجنيد الاطفال او من هم دون سن الـ 18″.

واعتبر حامد، تجنيد الأطفال ومن هم دون الـ 18 من العمر من قبل PKK عملاً غير أخلاقي وبعيد عن القيم الإنسانية ” .