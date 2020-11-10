استشــــــهاد الأســــير المــريض كمــــال أبو وعر في سجــــون الاحتــــلال

(1973م – 2020م )

بقلم :- سامي إبراهيم فودة

قال تعالى:- “مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلا “صدق الله العظيم…

إن العين لتدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا أخي “كمال” لمحزونون, وأخيراً آن لأحد أسود كتائب شهداء الأقصى أن يترجل عن صهوة جواده بعد صراع طويل ومرير مع مرض سرطان الحنجرة فيروس ﻛﻮروﻧﺎ المستجد والذي لم يمهله طويلاً تاركاً حسرة في نفوس محبيه وجرحاً بليغاً في قلوب أهلة ومعارفه ,والماً كبيراً عند كل من عاشرة وأناسه عن قرب, يلحق بركب رفقاء دربه الشهداء فنال ما تمنى.

وعقب إعلان استشهاد الأسير المريض كمال أبو وعر مساء يوم الثلاثاء الموافق 10/11/2020م, داخل مشفى آساف هاروفيه تسود حالة من التوتر والغليان والاستنفار الشديد في أوساط الأسرى داخل سجون الاحتلال وبارتقاء الشهيد أبو وعر يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال إلى 226 أسيراً شهيداً منذ العام 1967 منهم أكثر من 60 أسيراً استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي.

إخوتي الأماجد أخواتي الماجدات أعزائي القراء أحبتي الأفاضل فما أنا بصدده اليوم هو تسليط الضوء على جريمة نكراء جديدة تضاف إلى سلسلة من جرائم الاحتلال بحق الأسرى والأسير كمال أبو وعر داخل سجون الاحتلال والذي ارتقى شهيداً تحت مقصلة الإهمال الطبي لينضم إلى قافلة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة

الأسير الشهيد:- كمال نجيب أمين أبو وعر “الكنية ” أبو أمجد “

تاريخ الميلاد:- 25/7/1973م

مكان الإقامة :- بلدة قباطية جنوب جنين

الحالة الاجتماعية:- أعزب

المهنة :- موظف في جهاز ألـ17 حرس الرئاسة

العائلة الكريمة:- تتكون من الوالد والوالدة وله من الإخوة ثلاثة بما فيهم الأسير كمال وهم أمين – محمد وله أخت واحدة فقط لا غير.

المؤهل العلمي: تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في مدارس الكويت وفي المرحلة الثانوية العامة درس بالأردن ولم يكملها وعندما عاد إلى أرض الوطن وبعد اعتقاله أكمل الثانوية العامة “التوجيهي” داخل السجن

تاريخ الاعتقال :- 15/1/2003م

مكان الاعتقال:- سجن الرملة

التهمة الموجه إليه:- الانتماء لكتائب شهداء الأقصى والقيام بأعمال المقاومة ضد الاحتلال وقتل العديد من جنود العدو الصهيوني

الحكم:- 6 مؤبدات و50 عاماً،

محطات مضيئة في حياة الأسير:- كمال أبو وعر

– في عام 1995م غادر الكويت مع عائلته إلى أرض الوطن بالضفة الغربية” عندما كان عمره 17 عاماً .

– التحق بالسلطة الوطنية الفلسطينية وعمل في جهاز الـ17 حرس الرئاسة.

– حصل على العديد من الدورات التدريبة والتنشيطية وكان من الرجال الصناديد المتفوقين في مواقع التدريب

– انخرط بالعمل الوطني في صفوف كتائب شهداء الأقصى في مدينة نابلس

كيفية عملية اعتقال الأسير:- كمال أبو وعر

مناضل شجاعة صاحب شهامة ومروءة لم يقبل على نفسه أن يرى بأم عينيه جندي صهيوني وهو يتحرش بفتاة فلسطينية قرب نابلس فاشتد غضبة وهاجم الجندي وطعنه عدة طعنات بالسكين في أنحاء جسده ثأراً لشرف الفتاة الفلسطينية يوم 15 كانون الثاني- يناير 2003،وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة وخضع لتحقيق قاسي على أيدي ضباط “الشين بيت “في اقبية التحقيق وقُدمت سلطات الاحتلال لائحة اتهام ضده قيل فيها أن في ذمته 11 مجنداً ومستوطناً وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن 6 مؤبدات و50 عاماً،

الحالة الصحية للأسير المريض :- كمال أبو وعر

أصيب مؤخراً بفيروس كورونا المستجد، مما أدى الى تراجع حالته الصحة بشكل أكبر، وسط أهمال طبي متعمد من قبل مصلحة سجون الاحتلال الاسرائيلي ويعاني من سرطان بالحنجرة..

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

الحرية كل الحرية لأسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات