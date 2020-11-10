الجيش التركي يشن قصفاً مكثفاً على مواقع حدودية يتحصن فيها PKK في دهوك

قصف الجيش التركي، اليوم الثلاثاء، مناطق حدودية ضمن محافظة دهوك بإقليم كوردستان، يتخذها مسلحو حزب العمال الكوردستاني PKK معاقل لهم ويشنون منها هجمات على الأراضي التركية.

القصف استهدف ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو بمحافظة دهوك.

مصادر من المنطقة أفادت بأن القصف كان مكثفاً لكنه لم يوقع ضحايا بشرية، فيما تسبب بحالة من الذعر بين السكان المدنيين، ومنهم نازحون إيزيديون سقط عدد من القذائف بالقرب من مخيم لهم في المنطقة.

وكثيراً ما تطالب حكومة إقليم كوردستان PKK بإخلاء المناطق الحدودية التي يتواجد فيها تحاشيا لتعرض السكان والقرويين للقصف، كما تسبب وجود معاقل له في تلك المناطق بإخلاء مئات القرى من ساكنيها وعرقلة إيصال الخدمات لعشرات أخرى منها.

وكان عضو مجلس محافظة دهوك، إدريس هركي، كشف في وقت سابق لـ (باسنيوز) عن إخلاء 300 قرية ضمن حدود أقضية ونواحي محافظة دهوك، ووقوع خسائر مادية تقدر بـ 3 مليار دينار، بسبب القتال بين الجيش التركي ومسلحي PKK.

وتشن تركيا غارات جوية شبه يومية وهجمات بالمدفعية على مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان، مستهدفة عناصر ومقرات PKK، وعلى إثر هذا الاقتتال استشهد 32 مدنيا في مناطق تابعة لقضاءي آميدي (العمادية) وزاخو خلال السنوات الثلاث الماضية.