الزراعة: انطلاق حملات حصاد الشلب في الديوانية

أعلنت مديرية زراعة الديوانية، الثلاثاء، عن انطلاق حملات حصاد محصول الشلب، مشيرةً إلى أن ذلك جاء بعد تهيئة وتوفير كافة الاستعدادات والمستلزمات اللازمة لإكمال موسم الحصاد والتسويق.

وقالت المديرية في بيان إن “الكوادر الفنية المختصة في المديرية والشعب الزراعية كافة، باشرت بعمليات المتابعة والإشراف لحملات حصاد محصول الشلب في الحقول والمساحات المزروعة في المحافظة والبالغة اكثر من (١٤٤) الف دونم وبكميات انتاجية متوقعة تبلغ (١٦٠) الف طن سيتم تسويقها الى سايلوات وزارة التجارة في المحافظة بعد الانتهاء من موسم الحصاد”.

وأضافت، أن “حملات الحصاد تسير بيسر وانسيابية عالية وباستخدام الحاصدات والآلات الميكانيكية الحديثة التي وفرتها وزارة الزراعة الى فلاحي ومزارعي الشلب”، مبينة أن “الموسم الحالي يشهد نجاحا كبيرا في كميات الانتاج بعد الدعم الكبير الذي وفرته الوزارة للفلاحين من بذور رتب عليا وأسمدة ومستلزمات مدعومة خلال موسم الاستزراع الصيفي لزراعة أصناف الشلب المختلفة وأشهرها صنف العنبر، من اجل تحقيق انتاجية عالية وتوفير الأمن الغذائي للمواطن من خلال سلة غذائية متكاملة ودعما لاقتصادنا الوطني”.