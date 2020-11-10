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(بالصورة) PKK يسوق قاصراً آخر من غرب كوردستان الى معسكراته ومنظمة حقوقية تكشف التفاصيل

أقدم مسلحو حزب العمال الكوردستاني PKKعلى خطف طفل قاصر آخر في غربي كوردستان(كوردستان سوريا) وسوقه إلى معسكرات للحزب في منطقة حلب.

وقال الناشط روهات محمد من عفرين  ، إن ” عناصر PKK  خطفوا الطفل القاصر جميل مستو (14 عاما)، يوم السبت الماضي، في مناطق الشهباء بريف حلب ،وقاموا بسوقه إلى معسكرات الحزب في حلب”.

وأشار محمد إلى أن ” PKK حوّل مخيمات نازحي عفرين في مناطق الشهباء إلى معتقلات حيث يمنع عودة المواطنين الكورد إلى ديارهم بهدف التغرير بأبنائهم وزجهم في صفوف قواته العسكرية”.

بدورها، قالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين في بيات ، إن ” الوحدات الكوردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD خطفت ، يوم السبت الماضي ، الطفل جميل مستو بن إدريس (14 عاما) والدته شيرين من أهالي بلدة شيه في ريف عفرين، بواسطة سيارة ميتسوبيشي فضية اللون ، خلال عودته من زيارة لمنزل عمه أحمد المهجر قسراً من منطقة عفرين، والمقيم في قرية تل قراح التابعة لمنطقة الشهباء”.

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وأضافت المنظمة” بعد سؤال عمه عنه اتصل خاطفوه به وأعلموه بأن الطفل جميل قرر التطوع في صفوف  الوحدات الكوردية، وأخبروه أن لا يبحثوا عنه ولا يطالبوا به ، وأن الشكوى في أي مكان لا يفيد ، وقالوا له : القرار هو قرار الشاب نفسه “.

وكانت ما تسمى بـ الشبيبة الثورية (جوانن شورشكر) التي يشرف عليها عناصر  PKK خطفت قاصرا آخر من بلدة تربه سبي في ريف قامشلو  وقاموا بسوقه الى معسكرات الحزب في شنگال.

يذكر أن ما تسمى بالشبيبة الثورية خطفت العشرات من الأطفال الكورد في غربي كوردستان منذ بداية العام الجاري وسوقتهم الى معسكرات PKK في قنديل وشنگال .

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