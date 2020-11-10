صدور الجزء الرابع من ذكريات مصرية:”تشابك الوطن والأسرة والعلم” 

أ.د. محمد أشرف البيومي

يمكن الحصول علي الكتاب من الناشر: سنابل للكتاب 5 شارع صبري أبو علم باب اللوق القاهرةالمدير أحمد مرجان

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يعرض الكتاب كما يبدو من عنوانه: “تشابك العلم والوطن والعائلة” تطورات متنوعة كما يذكر كيف تفاعل المؤلف مع أحداث عديدة منها محاولة إنشاء مركز بحوث علمية متميز بالإسكندرية وزيارة السادات للقدس وكيف انتهي شعار تحييد امريكا بتحييد مصر ومأساة كامب دافيد وضرب المفاعل النووي العراقي وقرارات سبتمبر 1981 ثم اغتيال السادات ومقاومة”التطبيع” بين مصر وإسرائيل، ولقاءات عامة مع شخصيات وطنية معارضة للسياسات الاستسلامية،واجتياح اسرائيلي للبنان،ونشاط اللجنة القومية لمناصرة الشعبين الفلسطيني واللبناني،منها إعداد سفينة المناصرة المتجهة إلي بيروت، ولقاء نادية لطفي الفنانة الوطنية ببيروت ومذبحة صبرا وشاتيلا، ومشاركة إسرائيليين بمؤتمر الكيمياء الضوئية بمركز البحوث بالإسكندرية ، علاقة زويل بالعدو الصهيوني وكمبعوث أمريكي فوق العادة،العلم كأداة للهيمنة ،قدوم حفيدتنا الأولي شرين،الإبن عمرو يعمل مهندساً كيمائياً بكاليفورنيا، والإبنة جيجي أستاذة بكلية الطب بجامعة جورج واشنطن،واإبنة مني تعرض لوحاتها الفنية في عدة عواصم،ونادي هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية: صفحة مضيئة من النضال ، والحديث عن مبيدات سرطانية تهدد المصريين ، والمفاعلات النووية لتوليد الكهرباء: نعمة أم نقمة- حلم أم بلاء، ،خوض المؤلف انتخابات 1984بمحرم بك،إصابتي أثناء الإحتجاج علي مشاركة إسرائيلية بالمعرض الزراعي الصناعي بالقاهرة ،الدفاع عن سليمان خاطر الجندي الوطني،الجيش العراقي يدخل الكويت ،كذب فاضح لابنة السفير الكويتي،وجريمة ملجأ العامرية ،سهير بأذريبيجان واليمن وأفغانستان وسوريا كخبيرة ببر نامج الغذاء العالمي،هيمنة الإسلاميين علي الجامعات ،استقالتي من جامعة الإسكندرية عام 1996،رحلتي إلي الهند،الحياة في العراق إبان ثمانية سنوات من الحصار،سلاح اليورانيوم المنضب،اشرف رئيس ملاحظي توزيع الغذاء العالمي في العراق97، أطفال العراق كضحايا الحصار والتفتيش، أشرف في بغداد أثناء العدوان الصاروخي عام 1998،مواجهات تفضح جرائم الحصار، طائرة مصرية تكسر حصار العراق ،مؤتمر لرفع الحصار عن العراق وإعلان القاهرة،محاضرات ولقاءات ومظاهرات في لندن وواشنطن وألمانيا وواشنطن والقاهرة،غزوالعراق واحتلاله عام 2003، في سجن طرة عام 2003،انحسار العمل الوطني: انتشار ظاهرة التمويل الأجنبي – مفاهيم النيوليبرالية تسود – ظهور كفاية،غياب شخصيات وطنية ، زيارةعلمية مثيرة لكوبا2006 ،قلق شديد وانتصار كبير في لبنان قي صيف 2006،المؤامرة الكبري علي الوطن العربي السوري، العدوان علي اليمن: مأساة عربية أخري، وجود نواة وطنية ضرورة ملحة،الحراك الشعبي في 25 يناير 2011، قدوم البرادعي المنقذ! وتهافت “المثقفين”،كتابات المؤلف\ أثناء الأحداث ،الأحفاد يتخرجون من الجامعات ويبدأون مرحلة جديدة ،زواج حفيدتي شرين وولادة ابنتها نينا، وبذلك يصبح الكاتب جداً أكبر وفي النهاية تأملات حياة.