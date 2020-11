كيف تكتب خلاصة متقنة للنص المترجم

نقل النتيجة ذاتها في الترجمة يكمن الهدف الأساسي لأي مشروع ترجمي في نقل المعلومات ذاتها وتحقيق الأستجابة المطلوبة في مايخص النص المترجم مثلما هو الحال مع النص الأصلي. ومثل هذه المسألة تتعلق بالأسلوب والمعنى ،عليه يتعين على المترجم أن يراعي في موجز الترجمة الذي يكتبه بعد الأنتهاء من ترجمته التجاوب مع توقعات الجمهور الهدف وطبيعة ردود فعلهم لمناهج approaches معينة. وربما تدعو الحاجة لأعادة صياغة محتوى النص الأصلي بحيث يتم نقل المعنى بشكل فاعل كما لابد أن تتم المحافظة على الأفكار المطروحة والحوارات بقوة في اللغة الجديدة والسياق الثقافي. وهذه العملية لاتقتصر على تغيير بعض المرجعيات الثقافية والمصطلحات أنما تتعداها لأختيار بعض أشكال التعبير التي تتوائم مع الجمهور المتلقي الجديد مما يعطي المترجم الكثير من القوة. ولايهدف موجز الترجمة الى تقديم العون الى مشروع الترجمة لضمان تحقيق النجاح فحسب أنما الحيلولة دون أخفاقه بشكل مطبق. وهناك الكثير من الأمثلة عن الترجمات الرديئة التي تعطي نتائج سلبية ، فالحملة الأعلامية التي قام بها مصرف HSBC في الولايات المتحدة وتحت عنوان “Assume Nothing” (لاتفترض أي شيء) قد أسيء ترجمتها ب “Do Nothing” (لاتعمل أي شيء) في عدد من البلدان حيث لم يحصل تدقيق وتمحيص بخصوص الرسالة التي سعت الحملة لأيصالها الى الجمهور المستهدف قبل أطلاق الحملة. ثم أن التوجهات التي لاتفهم الثقافة المحلية تؤدي غالبا الى أرتكاب نوع آخر من الخطأ في السوق ، وهو خطأ يسهل تشخيصه. وللدعاية الأمريكية سمعة سيئة من خلال تبني الأسلوب الهجومي وتكتيك المبيعات القاسي ، غير ان مثل هذا المنهج لن يلقى الرواج في السوق البريطانية حيث تتسم رسالة المبيعات بالتهذيب والرقة. وعلى نفس المنوال فأن الرسالة ذاتها ربما تحتاج الى تعديل كي تناسب الأفضليات والسلوك ذات الطابع المحلي. لقد تضايقت شركة (وولمارت) Walmart من توقعات الزبائن حين سعت الى تبني أستراتيجية الأسعار الأقل وهي السياسة التي أفلحت كثيرا في الولايات المتحدة وبلدان اخرى أمتدادا لليابان حيث يربط المستهلكون الأسعار المنخفضة بالمنتجات ذات المواصفات الرديئة. وكان على الشركة أن تغير من رسالتها آخذة مثل هذا الأمر في الحسبان مع التركيز على القيمة والفرصة المناسبة وليس السعر. كيف تكتب موجزا للترجمة أن الكثير من شركات الترجمة سوف تقدم اليك نموذجا لخلاصة الترجمة الخاص بها وتطلب منك أكماله. والخلاصة الترجمية النموذجية تركز على نحو خاص على تحديد نوع المحتوى المطلوب ترجمته أضافة الى بيان طبيعة الجمهور الهدف– ومثل هذا الأمر يكتسب أهمية خاصة أذا ضم المحتوى تعبيرات فنية أو لغة فئوية jargon تقتضي معرفة أختصاصيين لفهمها وكذلك ترجمتها على نحو فاعل. وعلينا أن نتذكر أن لبعض اللغات طرقا رسمية وغير رسمية في مخاطبة الناس ، وعليه ينبغي على المترجم أن يقرر أولا ماأذا كان عليه مخاطبة الجمهور المستهدف مستخدما هذه الطريقة أو تلك. أضافة الى ذلك يتعين على المترجم أن يعرف التوجه العام لذلك الجمهور. وفي بعض السياقات الثقافية ربما تكون للجمهور توقعات مختلفة أنسجاما مع الأتجاه العام الذي يميز مشروع العمل. وفي هذه الحالة ربما تحتاج الى فريق ترجمة ذي خبرة لتزويدك بالنصائح الضرورية. وفي الجانب التقني ربما يجد المترجم ضرورة تحويل أية عملات مالية أو قياسات مثل تحويل الأميال الى كيلومترات أو أشياء أخرى مثل عدد كلمات الترجمة. وربما تدعو الحاجة الى تعديل أسماء الناس أو العلامات التجارية صوتيا. غير أن مثل هذا التوجه لم يثبت نجاحه في ترجمة بعض العلامات التجارية التي دخلت الى بلدان أخرى مثل الصين حيث ترجمت (كوكا كولا) صوتيا الى اللغة الصينية لتكون الترجمة بعيدة تماما عن معنى هذا المشروب الغازي حيث جاءت الترجمة الأنكليزية “bite the wax tadpole” (عض الشمع ياشرغ “الضفدع الصغير”)!. وهناك أيضا ضرورة تضمين هدف المادة ومايتعين على القاريء عمله بعد أن ينتهي من قراءة النص. أن أهم شيء يجب أخذه في الحسبان في حال أتخاذ قرارات حول تأثير النص المترجم على الجمهور المستهدف أن تتولى المؤسسة التجارية القيام بذلك وليس المترجم. وهذا هو جوهر موجز النص المترجم: أن تضمن سيطرتك على أرسال الرسالة بصرف النظر عن اللغة. بوجيز العبارة ، تقوم أية شركة ترجمة رصينة بأعداد ملخص ترجمة مفصّل حين يطلب منهم الزبون الترجمة للمرة الأولى أو حين يتم الشروع بمشروع ترجمة جديد. ———————————————— 1 يوسف بانا Yusuf Bhana يعمل في شركة TranslateMeduia ، وينصب أهتمامه على علاقة التكنولوجيا بتطوير الأعمال التجارية. وله خبرة طويلة (20 عاما) في مجال التسويق الرقمي وتطوير (الويب). 2 شركة تحويل أبداعية.

Next →

Read our Privacy Policy by clicking here