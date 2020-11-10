لجنة من مجلس النواب تبحث مع المفوضية الاستعداد للانتخابات

استضافت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي، امس الاثنين، وفدا من مفوضية الانتخابات.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقته (المدى) إن “لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي استضافت نائب رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والكادر الفني فيها، لبحث خطة المفوضية واستعداداتها بشأن اجراء الانتخابات المبكرة”.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أعلن تحديد يوم 6 حزيران من العام المقبل موعدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وقال الكاظمي في كلمة متلفزة في شهر تموز الماضي، إنه سيعمل على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها.

صادق رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، على قانون الانتخابات النيابية. وقال رئيس الجمهورية خلال توقعيه على القانون، ان المصادقة تأتي تمهيدًا لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة، لافتا الى أن مؤسسات الدولة المعنية مدعوة بعد إقرار ومصادقة القانون، الى الإسراع في تحقيق متطلبات إجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة في مختلف مراحل إجرائها، وبما في ذلك التسجيل البايومتري، والعمل على ان يكون هناك تنسيق فاعل وجاد بين الأمم المتحدة والمفوضية المستقلة للانتخابات لتأمين الرقابة والإشراف لضمان نزاهة العملية الانتخابية.