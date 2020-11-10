متنبئ جوي: السيول ستجتاح 3 محافظات خلال يومين

حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، امس الاثنين، من سيول قادمة ستضرب ثلاث محافظات عراقية خلال اليومين المقبلين، فيما أكد أن نهاية الشهر الجاري ستشهد انخفاضا بدرجات الحرارة ودخول البلاد في الاجواء الشتوية.

وقال عطية في منشور على صفحته في (فيسبوك) إن “التحذيرات من السيول تتركز خلال اليومين المقبلين في محافظة واسط ومنطقة علي الغربي شمالي محافظة ميسان وفي بعض مناطق محافظة السليمانية”.

واضاف أن “بعض المناطق ستشهد هطول زخات مطر رعدية على فترات متقطعة خصوصا اليوم الثلاثاء وغدا، حيث ستكون الحالة شاملة لكافة المدن وربما هناك تفاوتا بين مدينة واخرى”.

وتابع عطية أن “الرياح ستكون متقلبة وستبدأ درجات الحرارة بالانخفاض وندخل في الاجواء الشتوية”.