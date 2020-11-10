نظرية التفنيد عند كارل بوبر

د زهير الخويلدي

“ما هو علمي هو ما يمكن إثبات زيفه”

لفهم كيفية اشتغال العلم، عليك أن تقرأ كتب الفيلسوف لكارل بوبر 1902 -1994، والتي نُشرت لأول مرة باللغة الألمانية عام 1935، ثم باللغة الإنجليزية عام 1959. حتى لو كان الأمر صعبًا، فسوف تفهم سبب تأثير هذا العمل على فلسفة العلوم في القرن العشرين. لقد كانت حجته حول الدور المركزي لقابلية التفنيد تكمن في أن العلماء يختبرون نظرياتهم من خلال محاولة دحضها وقابليتها للتكذيب ومع ذلك، في التعامل مع طبيعة المعرفة، يفترض الناقد المعرفي الدراية بقوانين المنطق المعرفي والالمام بسلسلة كاملة من المنظرين.

في عام 1919، لاحظ فريق من الفيزيائيين كما تنبأ ألبرت أينشتاين أن أشعة الضوء تنحرف بالقرب من الشمس. هذا التأييد لنظرية النسبية العامة صدم الشاب كارل بوبر. بالاعتماد على مثال أينشتاين الذي قال إن نظريته الجديدة يجب أن تكون غير صحيحة إذا لم يتم ملاحظة الظاهرة المتوقعة، جادل بوبر بأن جوهر النظرية العلمية هو التنبؤ بالتجارب التي يمكن أن تدحضها. من ناحية أخرى، فإن النظريات الأخرى، التي أطلق عليها بوبر علمًا زائفًا، والتي كان التحليل النفسي والماركسية مثالين نموذجيين لها وفقًا له، ستتجنب إثارة الدحض، إما عن طريق البقاء غامضة جدًا أو بضرب الفرضيات المساعدة المخصصة للتفنيد.

كان من المقرر أن يرتبط الدفاع عن فكرة الفصل بين العلم والعلم الزائف، على أساس فكرة التفنيد، ارتباطًا وثيقًا، في هذا الكتاب الأول الذي نُشر في فيينا عام 1935، بنقد الاستقراء. بعد ديفيد هيوم، أشار بوبر إلى أن عددًا، مهما كان كبيرًا، من الملاحظات “المُثبتة” لا يسمح لنا باستنتاج أن الاقتراح العالمي، مثل القانون الفيزيائي، صحيح. من ناحية أخرى، قد تسمح لنا بعض الملاحظات أن نعلن أن الافتراض العام خاطئ. وبالتالي، فإن اقتراح “كل البجعات بيضاء” لا يمكن التحقق منه، ولكنه قابل للدحض (يكفي العثور على بجعة سوداء). علاوة على ذلك، رفض بوبر فكرة أن النظريات العلمية تأتي مباشرة من الملاحظة، حيث أن الخيال، حسب قوله، يلعب دورًا مهمًا في تطورها. الشيء المهم لضمان علمية النظريات هو فقط أنها قابلة للدحض. مما يعني بالطبع أنهم محكوم عليهم بالبقاء تخميني بشكل نهائي. لقد هاجم الوضعيون الجدد هذا العمل مباشرة في دائرة فيينا الذين أرادوا بناء “تصور علمي حقيقي للعالم”، يُفترض أنه يمكن التحقق منه. لكن، بمجرد تدمير “أسطورة” التحقق، تمكن بوبر بسهولة من الإشارة إلى الأوهام التي اتسمت بها مثل هذا المشروع. لكن بعيدًا عن هذا الجدل، انتقد هذا الكتاب مفهومًا كاملاً للعلم قائمًا على فكرة أنه من الممكن تأكيد النظريات. لكن عندما تُرجم إلى الإنجليزية عام 1959 والفرنسية عام 1973، وأصبح أحد أشهر الأعمال في فلسفة العلوم. حتى أنها قوبلت بصدى إيجابي للغاية بين بعض العلماء. ومن المفارقات أنه في تاريخ العلم ستظهر اعتراضات جدية. من خلال إظهار أن العلماء لم يسعوا دائمًا إلى دحض نظرياتهم، اعتبر بعض مؤرخي العلوم أن معيار ترسيم الحدود الذي وضعه بوبر شديد للغاية، مما لا يمنع إصراره على البعد النقدي للعلم. لكن هذا يوضح على الأقل أنه لا يزال من الصعب تحديد ما هو مناسب للنظرية العلمية.

لقد أعلن كارل بوبر ذات يوم أننا نعيش في وقت تمكنت فيه البشرية، بفضل العلم، من حل معظم المشاكل وأنه لا شيء في الحاضر يمكن أن يساعدنا على توقع ما يحصل في المستقبل من بروز تغييرات جوهرية على الحياة الكونية. ولذلك بعد الحرب العالمية الثانية، أنشأ قسم الفلسفة والمنطق والمنهج العلمي في كلية لندن للاقتصاد. حصل بوبر على الجنسية البريطانية، كرمته الملكة، ولا يزال يقيم في ضواحي لندن عند وفاته في عام 1994. وفي عام 1987، حصل على جائزة ألكسيس توكفيل. أحدث ثورة في أساليب البحث العلمي. لقد نجح فكر كارل بوبر في إنشاء “معيار ترسيم” بين العلم وما يسميه الميتافيزيقيا. هذا المعيار، قابلية الدحض “للنظريات العلمية، يمكّنه من رفض الماركسية والقاء التحليل النفسي خارج العلم” لأنهما بطبيعتهما وبنية نظرياتهما، لا يمكن دحضهما “. لكن، نحن نعلم أنه حاول بنفسه مقالًا من نفس النوع عن طريق مقارنة العلم، القائم على افتراض الموضوعية، مع الفلسفات المختلفة التي تفترض جميعها مشروعًا للطبيعة.

هكذا اتجه بوبر نحو القول بأن:” النظرية التي لا يمكن دحضها بأي حدث يمكن تصوره هي نظرية خالية من الطابع العلمي. بالنسبة للنظريات، فإن عدم إمكانية دحضها (كما نتخيل غالبًا) ليست فضيلة بل عيبًا.”

ومع ذلك، فإن كارل بوبر “يُعتبر غالبًا أحد منظري الإصلاح الليبرالي” في الفلسفة السياسية بؤس التاريخية الذي ظهر سنة 1956 ويظل منطق الاكتشاف العلمي هو الحقل المعرفي الكبير الذي كتبه أين يتم تقديمه أولاً وقبل كل شيء كناقد للاستقراء الذي يدعي أنه يستنتج بيانات عالمية من عبارات فردية. يأخذ بوبر كهدف له في جميع أنحاء الكتاب التجريبية المنطقية لدائرة فيينا، وأطروحته، لتخطيطها في أقصى الحدود، تبدأ من الأدلة المنطقية. ينص عمله على نظرية “التفنيد”: لأنه يمكن “تصحيح” الفرضية، أي دحضها بالتجريب، يمكن تطوير فرضيات أخرى أكثر اكتمالا ويمكن للنظرية التقدم. بدلاً من ذلك، يدعي أنه ينتمي إلى تقليد التنوير، تقليد فولتير، وكانط وهيوم. “حركة التنوير، كما يقول، تعود في الواقع إلى سقراط، وشعاره هو: أعلم أنني لا أعرف. من الناحية الموضوعية، نعيش في زمن تمكنت فيه البشرية، بفضل العلم، من حل معظم المشكلات التي بدت حتى عام 1945 مستعصية على الحل. “لا أعرف لماذا كان الأمر كذلك، لكنها حقيقة. مجتمعنا هو الأكثر راحة والأكثر سلامًا على الإطلاق؛ إنه أيضًا أعدل. يقول بوبر حول دور العلوم في التقدم الاجتماعي: “في طفولتي، كانت فيينا قابلة للمقارنة، بمزيج من الرفاهية والفقر، بالهند الحالية. واليوم، اختفى الفقر عمليًا من أوروبا الغربية. لم تعد الفوارق الاجتماعية المفرطة موجودة؛ أصبحت حرية اختيار الأفراد هائلة؛ تقدم التعليم والشعور بالمسؤولية. الكثير من الحقائق التي لا جدال فيها! وقد حدث كل هذا في فترة قصيرة جدًا … تعلمنا أيضًا أنه لا يمكن تحقيق أي إصلاح اجتماعي أو تقدم اقتصادي عن طريق العنف.! ”

لذلك يطالب بتطبيق جميع العلوم “قواعد منهجية” أو أعراف محددة. ترتبط هذه القواعد بقواعد وممارسات أخرى تميز المجالات المختلفة. يأتي العلماء بنظريات ثم يختبرونها. ويطور فرضيات أو “أنظمة النظريات” ويختبرها أيضًا. يتبع “منطق الاكتشاف العلمي” ويحلل مناهج العلوم التجريبية. الاكتشاف العلمي ليس “نفس المنطق الاستقرائي”. تكون الاستدلالات استقرائية إذا انتقلت من عبارات معينة إلى حقائق كونية، ولكن لا يمكن استخدام الاستقراء لاختبار النظريات. يعتمد بعض الأشخاص على خبراتهم الشخصية لتأكيد صحة “البيانات العالمية”، لكن هذا المنطق لا يمكن استخدامه في مجال العلوم، لأنه يسمح فقط بإنشاء “عبارات فردية”. يتطلب تبرير “الاستدلالات الاستقرائية” اللجوء إلى “مبدأ الاستقراء” لإثبات صحة النظرية. لا يمكن أن يكون هذا المبدأ “منطقيًا بحتًا”. من بين المعايير الأخرى، يجب أن يكون من الممكن تزويرها.

لكن أهم تقدم، كما يعتقد بوبر، هو أننا مستعدون للاستماع إلى النقد الصحيح وقبول الاقتراحات المعقولة لتحسين مجتمعنا. ويضيف أنه لقياس كل هذا التقدم، يكفي أن نقارن وقتنا بأي فترة أخرى في التاريخ مأخوذة بشكل عشوائي. الوحيدون الذين لا يرون الفرق هم “المثقفون” الذين يستعمرون التعليم والإعلام. هم وحدهم يقولون إننا نعيش في “جحيم أخلاقي”. هم وحدهم من يدافعون عن سياسة الأسوأ التي تتمثل في تدمير الحرية في الغرب بحجة أن هذه الحرية ليست سوى وهم. إن التأريخية، كما يؤكد كارل بوبر، هي الأساس المشترك للفاشية والماركسية. ويخلص إلى أنه من الخطأ تمامًا الاعتقاد بأن المستقبل مشروط بالحاضر. لا شيء في الحاضر يمكن أن يتنبأ بالمستقبل. لماذا؟ لأنه في الواقع هو عكس ذلك: نحن نعيش بطموح المستقبل، كل سلوكياتنا اليوم تمليها الفكرة التي لدينا عن الغد. إذا حدث أن المستقبل يبدو مثل الإعلان عنه، فعادةً ما يكون ذلك لأن الواعظ نفسه يؤثر على مسار الأحداث. ولا ينبغي أن يكون الفيلسوف المثقف هو من يبحث عن الحقيقة، بل هو من يتخلص من الخطأ. لا يقول كارل بوبر: “هناك الحق”، بل يقول: “يوجد الباطل”. يجب أن تعلم أنه من خلال هذا الانعكاس للمنهج الفلسفي، أحدث كارل بوبر ثورة في البحث العلمي في الطريقة التي يمكن بها للنظرية الرياضية أو النظرية الفيزيائية تعديل أسس المعرفة. تقليديا ، إجابة الفلاسفة هي أن الحقيقة هي ما يمكن إثباته. تم التعرف على حقيقة على أنها صحيحة علميًا إذا كان من الممكن إثباتها من خلال تكرار الملاحظات أو التجارب. لكن، يعترض بوبر، فإن هذا النهج يقود الباحث إلى اختيار الملاحظات المؤيدة لنظريته فقط. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن إثبات نظريات أينشتاين: هل هي خاطئة؟ يكمن حل بوبر في معيار “التفنيد”، أو قابلية الدحض؛ لم يكن قد بلغ الثلاثين من العمر عندما صاغها لأول مرة، وكان من شأن هذه الفكرة أن تزعج المجتمع العلمي في القرن العشرين. يجب ألا يتألف منهج العالم، بالنسبة لبوبر، من إثبات صحة النظرية، ولكن في محاولة هدمها، لمضاعفة التجارب التي من المرجح أن تثبت أنها خاطئة. فقط إذا واجهت النظرية هذه الاختبارات، يمكن اعتبارها صحيحة علميًا – على الأقل حتى تأخذ النظرية التالية مكانها في تتابع الاختبار والبحث عن الأخطاء. هكذا يذهب العلم. فقط ما يمكن دحضه له طابع علمي. ما لا يمكن دحضه هو مسألة سحر أو تصوف. يصنف بوبر في العلوم الزائفة، الخالية من أي أساس فكري جاد، الماركسية والتحليل النفسي. كلاهما يقوم على الدوغمائية ، لأنهما بحكم تعريفهما يلغي كل محاولات مناقضتهما. يتخلص المحللون النفسيون من الاعتراضات بنسبها إلى قمع من يصوغها. وبالمثل، ينسب الماركسيون تلقائيًا موقف الخصم إلى تحيزاته الطبقية: إذا قلت هذا، فذلك لأنك من الناحية الموضوعية شريك لخصومنا، وبالتالي فإن حججك غير مقبولة … هل هناك حقيقة يمكن تمييزها؟ ينكرها البعض باسم النسبية الأخلاقية والفكرية: كل شيء متساوٍ، كل شيء نسبي، كل شيء هو مسألة حضارة، فترة، إلخ. يخبرنا بوبر أن “النسبية هي أخطر تهديد لمجتمعنا. لكن، من الممكن تمامًا معرفة ما إذا كانت إحدى العقيدة أكثر صدقًا من الأخرى. لأن لدينا أداة قياس: هذه هي معايير أو قواعد السلوك. يمكننا أن نحكم على الحقائق من المعايير ونقرر، على سبيل المثال، ما إذا كان الموقف عادلًا أم غير عادل. “لا تقتل” أو “الامتناع عن كل القسوة” معايير. هذه المفاهيم هي جزء من معرفتنا المكتسبة، وهي مستمدة من التقاليد والعقل والخيال والملاحظة. يوضح بوبر أنه من الصحيح أنه مع كل معيار مقنع يأتي سديم من المشاكل. “لا تقتل” هو معيار لا جدال فيه، ولكن كيف ينطبق على القتل الرحيم والإجهاض؟ ومع ذلك، فإن هذه المشاكل لا تبطل المعيار الأساسي. العديد من المشاكل الأخلاقية غير قابلة للحل بسبب وجود تعارض بين المبادئ المتعارضة. لكن هذه الحقيقة لا تعني أن جميع المبادئ جديرة أو أن جميعها تستحق الدفاع عنها بنفس الطريقة. أود أن أضيف أنه يجب علينا أن نسعى للحد من الصراعات، ولكن ليس للقضاء عليها. وجودهم في حد ذاته ضروري لـ “المجتمع المفتوح”. يخبرنا بوبر أنه في فيينا أراد أن يصبح موسيقيًا عندما كان صغيرًا. كان حتى تلميذ الملحن العظيم شونبيرج، الذي كان يكرهه. لم تكن موسيقاه “غير مسموعة” فحسب، بل اكتشف بوبر أن سيده ليس لديه طموح فني؛ أراد فقط أن يصدم البرجوازية الفيينية. استفاد شونبيرج في ذلك من تواطؤ الصحفيين؛ أوضحوا أنه عليك أن تحب موسيقاك ليس لأنها كانت جميلة، ولكن لأنها كانت سابقة لعصرها. إن فكرة التقدم المطبقة على الفن – “التي اخترعها فاغنر في الأصل” – أدت إلى نفس السخافات كما في السياسة. وفقًا لبوبر – الذي ظل مخلصًا لباخ وموزارت – لم يتعاف الفن الحديث أبدًا: لم يعد الفنانون مبدعين، بل أصبحوا دعاة منظمين كأحزاب سياسية حقيقية. في الفلسفة كما في الفن، المحتوى فقط هو المهم، ولا الجدة بأي حال من الأحوال. لا يجب أن يكون دور الفيلسوف والفنان “في الموضة”. أنا أؤيد تقليد كانط وفولتير، اللذين أخضعا الفلسفة والرياضيات والفيزياء لمنخل العقل. يحثنا بوبر على رفض تجزئة المعرفة، فكر في كل شيء، لا تدع نفسك تغرق في صعود المعلومات، ودفع خيبة أمل الغرب والتشاؤم التاريخي، لأن لديك فرصة للعيش في نهاية القرن العشرين. مئة عام! لا تنخدع بشيء لا أزياء ولا إرهاب فكري ولا مال ولا قوة. تعلم كيفية التمييز بين الصواب والخطأ دائمًا وفي كل مكان!

يحدد بوبر أن “الكون يبدو لنا بديهيًا أنه ينبع من السببية، من سلسلة من الأسباب والنتائج، كما لو كانت ساعة. في الواقع، ليس كذلك. من ميكانيكا الكم في بروجلي ، تعلمنا أننا نعيش في عالم من الاحتمالات ، كون إبداعي ، غير ميكانيكي ، ومتوسع. لذلك تأسس هذا الكون على أحداث تم توجيهها باحتمالات معينة. غير أن النسبية الأخلاقية والفكرية هي أكبر خطر يحمل تهديدا جديا لمجتمعنا ويمكن أن يعصف بالمكاسب المنجزة. لكن هذه الاحتمالات غير متكافئة بشكل عام: تصبح الاحتمالات نزعات، وتميل الظواهر إلى توجيه نفسها تلقائيًا في اتجاه واحد. إذن فالله يلعب النرد جيدًا، لكن النرد مرجح: لذلك فإن الفيزياء والميتافيزيقا لا ينفصلان. هذا هو الاقتراح النهائي الذي يود بوبر أن يراه غير مقبول، لكنه يتعرض لنار النقد!

عندما أجرى باستور، لأخذ مثال معروف للجميع، تجربة استوفيت فيها جميع شروط الولادة التلقائية للكائنات الدقيقة، لم يحدث هذا، فقد زيف العقيدة التلقائية. منطقيا، كانت تجربة واحدة كافية له لتدمير كل التجارب الإيجابية لخصومه. من الواضح أن هذا ليس هو الحال في الواقع، لأن النظريات الجديدة تواجه مقاومة نفسية كبيرة مما يلزم المبتكر بمضاعفة التزوير وتأييد أطروحته. ينتمي إلى كل مفردات كارل بوبر. لأنه إذا تعذر التحقق من النظرية، فيمكن إثباتها. والكاتب متمسك بالكلمة. لأنه بعد قبول فكرة أن كارناب استبدلت “درجة التأكيد” بـ “درجة التأكيد”، وبعد أن استخدم المصطلح بنفسه، اعتبر بعد ذلك أنه كان خطأ. أصبحت درجة التوكيد مرادفة للاحتمال. لكن، على وجه التحديد، يدحض بوبر المرادفات، لأن النظرية هي الأفضل في تأكيدها كلما كانت النتيجة التي تنبأت بها غير محتملة. ستساعدنا تجارب باستير، مرة أخرى، في توضيح هذا السؤال. عندما يقوم باستير بتكلس الهواء الذي يدخله في منطاد مملوء بسائل متخمر ويبقى البالون، بعد الإغلاق، دون تغيير، يقوم بإجراء تجربة تزيف عقيدة العفوية وتؤكد على منطقته. نظرية الجرثومة. ومع ذلك، لا يزال التأييد ضعيفًا، لأنه لم يكن هناك سوى نتيجتين محتملتين: التغيير أو عدم التغيير. ولكن عندما أطلق سلسلة من البالونات تحتوي على نفس السائل في مواقع مختلفة (من فناء المرصد إلى مير دي جلاس) ، وذلك لتجميع الهواء من هذه الأماكن وأنه لاحظ ، بعد الإغلاق ، أن عدد البالونات الملوثة يختلف اختلافًا كبيرًا من مكان إلى آخر ، كان هناك عددًا كبيرًا من النتائج المحتملة مسبقًا. وبالتالي فإن الشخص الذي يحصل عليه لديه احتمال منطقي منخفض. إذا قام كل الآخرين بتزوير نظرية الجراثيم، فيمكن للمرء أن يقدر، بالحصول على هذه النظرية، أنه قد أيد النظرية جيدًا. درجة التأييد هي دالة عكسية للاحتمال المنطقي للنتيجة. افترض – ربما يكون المثال أبسط – أن أحد المخادعين لديه مجموعة أوراق، لا يمكنني رؤية ظهرها أبدًا ، ويدعوني لرسم بطاقة عشوائيًا. أظن أن اللعبة مزورة لدرجة أنها مصنوعة من ملوك القلوب فقط. إذا أطلقت النار على ملك القلوب، فلدي سبب للحكم على فرضيتي المؤيدة. لكن دعنا نتخيل أنه ، خمس مرات متتالية ، أطلق سراح ملك القلوب نفسه ، ولم أعد أشك في أنني كنت على صواب ، لأن هذه النتيجة أقل احتمالًا من النتيجة السابقة. وبالتالي، فمن الأفضل بكثير. (لاحظ، مع ذلك، أنه لا يوجد دليل، لأنه يكفي أن ترسم، في المحاولة السادسة، آسًا للأندية أو أي بطاقة ليست ملك القلوب لتأكيد فرضيتي). من الواضح أنه ليس من السهل دائمًا في مجال العلم كما في هذا المثال، المختار عن قصد، تحديد درجة من التأييد، ولا حتى التعرف على تزوير النظرية. هذا ليس بالضرورة نهائيا. أظهر سبالانزاني (للحفاظ على نفس مثال الأجيال العفوية) أن الزجاجات المسخنة والمختومة لا تتخمر. هذه التجربة، التي زورت الأطروحات التلقائية، فقدت مع ذلك قيمتها لاحقًا، عندما تم إدخال الأكسجين ولوحظ أنه تم استهلاكه جزئيًا في زجاجات مغلقة تحتوي على أكسجين. مادة عضوية. إذا كان الأكسجين ضروريًا للتنظيم التلقائي المحتمل للمادة، فلن يتم الحصول على الغش. صحيح أن التشكيك في نتائج سبالانزاني هنا كان بلا شك بسبب حقيقة أن العفوية كانت عقيدة غامضة للغاية بحيث لا يمكن بسهولة التفنيد. وبالتحديد، هذا هو بلا شك سمة النظم القديمة “علم النفس”. من خلال إعطاء القابلية للتزييف كعلامة للنظريات العلمية، يدعونا بوبر لتمييزها عن المذاهب والأنظمة التي حكم في فجر العلم. (النظم الطبية، “نظريات الأرض” في القرن الثامن عشر والتي، على الرغم من اسمها، ليست نظريات علمية.) كانت هذه الأنظمة متعارضة وتناقضت مع بعضها البعض؛ ادعى كل منها أنها أكثر بما يتفق مع الحقائق، ولكن لا شيء لم يزور السوابق. على العكس من ذلك، لا يمكن لنظرية أن تتعايش مع النظرية السابقة؛ إنها تزيفها قبل أن تترسخ. وهذا أيضًا سبب كونه ملكًا للجميع لأنه لا يوجد لديه نظرية منافسة. لذلك فهي لا تحتاج إلى أن تحمل اسم مخترعها، على عكس النظام (نظام بروسيس الطبي، نظام وودوارد الكوني، إلخ). ومع ذلك، ومن المفارقات، في حين أن النظرية قابلة للفشل، يبدو أنها تعيش بشكل أفضل من النظام. بالنسبة إلى كلود برنارد، فإن الأنظمة غير كاملة، فإنها تختفي تمامًا؛ بالنظريات، على العكس من ذلك، “لم تعد هناك ثورة علمية. العلم يتزايد تدريجياً وبدون خداع”. يفكر عالم الفسيولوجيا اللامع في الميكانيكا العقلانية عندما يكتب: “مع تقدم العلم، تصبح النظريات أكثر استقرارًا وتتغير بشكل أقل، وبعض النظريات قد تكون غير قابلة للتغيير تقريبًا”. نعلم اليوم أن هذه الثقة في استقرار ميكانيكا نيوتن كانت غير مبررة. تزوير النظريات أعمق مما كان يعتقد قبل قرن من الزمان. ربما لا يظهر المثال الذي اقترحه بوبر عن الغراب الأبيض أو البجعة السوداء بشكل جيد. لا شك أن اكتشاف بجعة سوداء واحدة يزيّف التأكيد على أن كل البجع أبيض. لكن ألا يكفي تصحيح الطرح بالقول إن كلهم تقريبًا من البيض؟ المثال لا يجعل من الممكن إظهار القوة المتكررة للمعرفة الجديدة، والتي بفضلها يصبح الاستثناء هو القاعدة. لقد أدى عمل باستور إلى تقليص ترسانة الوصفات بأكملها إلى لا شيء، مما جعل من الممكن تحقيق الولادة التلقائية للكائنات الحية الدقيقة. إذا أراد المرء أن يدرك، فيما يتعلق بالبجعات السوداء، عمق التفنيد، فسيكون من الضروري إطالة أمده قليلاً، من خلال تذكر أن العلم لا يراقب فقط، ولكن ذلك ‘تشرح. يمكن للمرء أن يكون على يقين من أنه، بعد أن رأى البجعات البيضاء تمامًا فقط، كان بإمكانها إنشاء تفسير يسمح بفهم سبب عدم تمكن البجع من أن يكون أسودًا. إن اكتشاف بجعة سوداء واحدة زيف التفسير تمامًا. وإلى جانب ذلك، لنفترض أنه يأخذ خيال الرجل لملء الحدائق العامة بجعات سوداء. من زوج واحد من هذه الطيور، مع تربية جيدة، سننجح في استبدال البجعات السوداء بكل البجع الأبيض الحالي. سيريد القارئ أن يفهم، من هذا المثال غريب الأطوار، أن الاستثناء قد يكون يومًا ما هو القاعدة. ولذلك فإن التجريبي ليس له ما يبرره في قوله إن كل البجعات تقريبًا بيضاء، وأن الحقائق التي تم تحديدها سابقًا تفلت من التزوير. ولكنه في الوقت نفسه، يجعل من الممكن رسم حدود بين في الفترة العلمية وفترة ما قبل العلم، يساعدنا مفهوم القابلية للتزييف على تعريف الدوغمائية بشكل أفضل. تصبح النظريات عقائد عندما تميل إلى معارضة تزويرها. يصر بوبر على أن النظرية يجب أن تقبل التفنيد، على الرغم من أن هناك دائمًا إمكانية الهروب منها. يكفي، لهذا، ابتكار فرضية مساعدة مخصصة. فقط تلك الفرضيات المساعدة التي ترفع درجة قابلية تزوير النظرية مقبولة للمؤلف. ولكن عندما يكون الهدف من الفرضية هو إعادة الاتفاق بين النظرية والتجربة، وبالتالي الحفاظ على نظرية مزيفة، فإنها غير شرعية. بالطبع، مثل هذه الممارسة شائعة في العلم – أكثر بكثير مما يقوله بوبر. يواجه العقل البشري صعوبة في تعقيد النظرية السائدة أقل من صعوبة اختراع تفسير جديد. أفضل مثال يمكننا تقديمه هو بلا شك مقاومة النظام الفلكي لبطليموس. من خلال ضرب من الدروس النظرية والافتراضات، كان قادرًا على إحباط حكم الملاحظة لفترة طويلة. القابلية للتفنيد، في نفس السياق، تجعل من الممكن فهم سبب كون التدريس العلمي عقائديًا. هذا لأن تجربة الدورة غير مرضية. أولاً، نظرًا لكونه خامًا، فإنه لا يتمتع إلا بدرجة منخفضة من التأييد (لا يُعلم إلا القليل، ونتيجته، عمومًا من نوع التواجد والغياب، لها احتمال منطقي مرتفع). لكن قبل كل شيء، لا يجعل من الممكن تزوير النظرية التي توضحها. عندما لا تعطي النتيجة التي نتوقعها … تكون “فاشلة”، لكن النظرية ليست خاطئة. لا تدعم التجربة نظرية إذا لم تسمح أي من النتائج التي يمكن التنبؤ بها بتزوير هذه النظرية. هذا هو الحال بالضبط مع تجربة الدورة. سيجد القارئ الذي كان لطيفًا بما يكفي لاتباعنا أننا غالبًا ما نبتعد عن عمل بوبر. مما لا شك فيه أن الأطروحة التي يقدمها مثيرة للاهتمام بما يكفي للسماح لنا بالبحث عن امتدادات لها. هل هو أصلي جدا؟ تم تطوير فكرة أن العلم ينطلق من خلال تصحيح المعرفة السابقة في فرنسا من خلال عمل غاستون باشلار، الذي وجد أمثلة رائعة جدًا لها في الفيزياء والكيمياء المعاصرة. إن مفهوم التزوير في حد ذاته ليس جديدًا تمامًا. في عام 1910، اقتبس لنا جاك دوكلاكس هذه الكلمة “عميقة ومبتكرة من إم شوستر”: “النظرية لا تساوي شيئًا عندما لا يمكن إثبات أنها خاطئة”. وهو يفعل ذلك، علاوة على ذلك، بحكمة شديدة: لإثبات سوء نية برتلوت الذي ادعى، في شجار مع باستور، أنه إذا لم يكن هناك “تخمير قابل للذوبان” (إنزيم) موجود في التخمير الكحولي كان ذلك لأنه دمر نفسه وهو يتصرف. من الواضح أن قبول أطروحة لا يمكن إخضاعها لاختبار التجربة هو موقف مناهض للعلم. إن أسبقية هذه الملاحظة لا تقلل من ميزة بوبر. على العكس من ذلك، لأنه إذا تم جمعها ونقلها بشكل ثمين، فذلك لأنها كانت “عميقة” بالفعل. ولكن بعد ذلك، كيف لنا أن نفشل في التأكيد على أصالة من كان أول من اكتشف هذا العمق؟

المصدر:

Karl Popper, logique de la découverte scientifique, édition Payot, 1973, 480 pages.

كاتب فلسفي