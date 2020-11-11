النـص : المسابقات تجري قرعة دوري الدرجة الأولى لأندية بغداد التطبيعية: نسعى لتأمين مباريات دولية على مستوى عال للمنتخب الوطني بغداد- ساري تحسين عقدت اللجنة الفنية في الهيئة التطبيعية اجتماعها الدوري بحضور نائب رئيس التطبيعية، رئيس اللجنة الفنية، الدكتور شامل كامل، ونائب رئيس اللجنة، الدكتور رياض مزهر، ونائب رئيس لجنة التطوير، داود العزاوي، ومقرر اللجنة الفنية، الدكتور وسام صليوه. وذكرَ رئيس اللجنة الفنية والتطوير شامل كامل: ان اللجنة من خلال اجتماعها الاستثنائي خرجتْ بالعديد من المقررات المهمة، ابرزها العمل على تهيئة مباريات دولية على مستوى عالٍ للمنتخب الوطني للمرحلة المقبلة، وكذلك تهيئة لائحة تنظيمية بالضوابط الخاصة بلاعبي المنتخبات الوطنية كافة. وأضافَ كامل: قررنا كذلك توجيه كلٍ من نائب رئيس لجنة التطوير، داود العزاوي، ومقرر اللجنة الفنية والتطوير، الدكتور وسام صليوه، بالتواصل مع وزارة الشباب والرياضة لتفعيل مراكز الموهوبين. واشارَ الى: اتفقنا على متابعة عمل مدربي المنتخبات الوطنية للناشئين والاشبال، وحث المدربين على متابعة دوري الفئات العمرية لاستقطاب اللاعبين المميزين. وبيّنَ: ستتم كذلك متابعة عمل لجنة التحليل والاحصاء للمنتخبات الوطنية ومباريات الدوري المحلي. واختتمَ كامل بالقول: تقرر أيضا التهيئة لإقامة المؤتمر الفني الاول للجنة الفنية والتطوير، واستعراض جميع مشاريع وقوانين اللجنة الفنية بعد مصادقتها من قبل الهيئة التطبيعية. قرعة الدرجة الاولى أجرتْ لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية قرعة دوري الدرجة الأولى لأندية بغداد. وأسفرتْ القرعة، التي جرت بمشاركة 47 ناديًا، عن خمس مجاميع، تهبط (3) أندية إلى الدرجة الأدنى وتتأهل من كل مجموعة (3) أندية لتصبح (15) ناديًا بالإضافة إلى أفضل رابع تقسم على مجموعتين، تلعب كل مجموعة دوريًا من مرحلة واحدة، يتأهل من خلالها فريقان من كل مجموعة إلى الدوري العام الذي يتألف من 28 ناديا. وأسفرتْ القرعة عن المجاميع الآتية: المجموعة الأولى: المرور وجنوب بغداد والحسنين والمصلحة والطليعة والطارمية والسكك والتاجي. المجموعة الثانية: الخطوط والميثاق وغرب بغداد والتجارة والنجدة وأبو غريب وحماية المنشآت وشباب المستقبل وشباب العدل والكاظمية. المجموعة الثالثة: الشعلة وشباب العراق والجامعة والوديع والفتح والعدالة والحرية والسياحة والدفاع المدني والعين. المجموعة الرابعة: الاتصالات والظفر والزعفرانية والمهندسين والنصر والسلام والإسكان والبياع وبلادي والمصافي والزعيم. المجموعة الخامسة: الجيش والأثير وشباب الوطن والمحمودية وبسماية والعمال وحيفا وجسر ديالى والصليخ. يشار إلى أن دوري الدرجة الأولى سينطلقُ في الخامس عشر من الشهر الحالي. اللجنة النسوية واجتمعتْ اللجنة الفنية في الهيئة التطبيعية مع اللجنة النسوية لكرة القدم من أجل الخروج بتوصيات تخدم واقع الكرة النسوية. وحضرَ الاجتماع نائب رئيس الهيئة التطبيعية، شامل كامل، و وسام صليوة، عضو اللجنة الفنية والتطوير، ورئيسة اللحنة النسوية، ازهار محمد، ورئيس واعضاء اللجنة، وتمَ، خلال الاجتماع، الخروج بعددٍ من التوصيات والقرارات، اهمها تقديم الدعم الكبير لإقامة الدوري الخاص بالكرة النسوية المزمع إقامته قريبا، وضرورة الاهتمام به من أجل بناء قاعدة مهمة. كما تم أيضا التأكيد على ضرورة دعم المنتخبات الوطنية، وخاصة المشاركة في البطولات الاسيوية، من خلال تقديم مدربين على مستوى عالٍ وفقا لضوابط اللجنة الفنية والتطوير .وتم الاتفاق، من خلال الاجتماع، على اعتماد منهاج طويل الأمد لتطوير واقع الكرة النسوية يمتد من سنة حتى ثلاث سنوات مقبلة. ووافقتْ اللجنة الفنية على فتح مركز للموهوبات خاص بالكرة النســــــــوية بعد مصادقة الهيأة التطبيعية على ذلك، كما تمتْ الموافقة على تسمية منسقةٍ ممثلة عن إقليم كردستان في اللجنة النسوية. اصابة اسماعيل تعرضَ لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم، ضرغام إسماعيل، إلى إصابة خلال الوحدة التدريبية الاخيرة للمنتخب خلال تجمعه في العاصمة بغداد. وأثبتتْ الفحوصات الطبية، التي اجريت للاعب، عن إصابتهِ بتمزقٍ في العضلة، مما يتطلب إراحته خلال الأيام المقبلة، ليكون اللاعب بذلك خارج حسابات المدرب كاتانيتش لوديتي الأردن وأوزبكستان.وسيكونُ ضرغام إسماعيل هو رابع لاعب يغيب عن قائمة المنتخب الوطني خلال المواجهتن الوديتين بعد غياب ريبين سولاقا لتعرضه للإصابة، وكذلك غياب اللاعبين علاء عبد الزهرة وحسين علي لإصابتهما بفيروس كورونا. معسكر الاسود وتوجه وفد المنتخب الوطني بكرة القدم، الى دولة الامارات العربية المتحدة، للدخول في معسكر تدريبي تحضيراً لتصفيات آسيا المزدوجة. وتخلف عن وفد المنتخب، كل من علاء عبد الزهرة وحسين علي ومدرب اللياقة البدنية بسـبب اصابتهم بفيروس كورونا وضرغام اسمــــــــاعيل وريبين سولاقا بسبب الاصابة. وسيلتحق بـــــــــشار رسن وهــــــــمام طارق مباشرة الى الامـــارات في وقت لاحـــــــق اليوم، فيما من المقــــرر ان يصل علي عدنان . وسيخوض المنتخب الوطني مباراتين وديتين امــــام الاردن في الـ12 من الــــشهر الجاري وامام اوزباكستان في الـ17 من الشهر ذاته.