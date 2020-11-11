النزاهة تؤكد أن 51% ممن استطلعت اراءهم يرجحون ممارسة وسائل الإعلام لدورها بمكافحة الفساد

أعلنت دائرة التخطيط والبحوث في هيئة النزاهة الاتحاديَّة نتائج الاستطلاع الذي أجرته؛ للتعرُّف على آراء المواطنين بخصوص ممارسة وسائل الإعلام لدورها الحقيقي في مكافحة الفساد.

وأشارت الدائرة إلى أنها نظَّمت استطلاعاً للرأي؛ للوقوف على آراء المواطنين بدور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد، مُبيِّنةً أن (51%) من المُستطلعة آراؤهم أكَّدوا أنها أدَّت دورها بصورةٍ جيِّدةٍ في هذا المجال، فيما أبدى (41%) منهم عدم قناعتهم بالدور الذي قامت به وسائل الإعلام بمكافحة الفساد، أما (8%) من المستطلعين بيَّنوا عدم معرفتهم بما إذا كانت تمارس دورها من عدمه.

وأضافت إن الاستبانة تأتي إيماناً بأهميَّة معرفة الاتجاهات والدور الذي تضطلع به استطلاعات الرأي العام المحلي في نقل الصورة الحيَّة والصحيحة لآراء المواطنين، لافتة إلى أنه نُفِّذَ خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين، ونُشِرَ على الموقع الإلكتروني الرسميِّ للهيئة، وشاركت بتنفيذه الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد من خلال الدورات التي أقامتها عبر المنصَّة الإلكترونيَّة (ZOOM).