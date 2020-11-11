النقل: معرقلات داخلية تؤجل إكمال ميناء الفاو

قال المتحدث باسم وزارة النقل فالح هادي، أن معرقلات داخلية تسببت بتأخر إنجاز مشروع ميناء الفاو.

وأوضح هادي أن “وزارة النقل تتفاوض مع شركة دايوو منذ شهرين لغرض التوصل لاتفاق أولي للتعاقد معها، لكن الشركة تطالب الآن بإضافة مبالغ إضافية وتمديد مدة العقد، بخلاف ما تم التفاوض والاتفاق المبدئي الأولي الذي جرى قبل حادثة وفاة مدير المشروع”. واصفاً ذلك بـ”خرق الاتفاقات الدولية والمعاهدات”.

وأعرب هادي عن رغبة الوزارة بأن تتعاقد مع دايوو بعقد واحد على عكس الحكومات السابقة التي كانت تتعاقد معها على أساس تنفيذ المشروع على شكل أجزاء وليس بهيئة كاملة.

كما شدّد هادي على عزم الحكومة ووزارة النقل تنفيذ “مشروع ميناء الفاو ومد سكة الحديد من الميناء وصولاً إلى شمالي العراق وربطها مع تركيا وتفعيل طريق الحرير”.

وفيما يخص الفوائد التي سيحققها ميناء الفاو حال إكماله على البلاد قال إنه “سيكون المصدر الموازي للنفط حالياً” أي أنه سيرفع العبء عن كاهل وزارة النفط والاعتماد الكلي عليها.

وحول تكاليف الإنشاء، بيّن المتحدث باسم وزارة النقل أنه سيكون عن طريق الاقتراض، قسم منه سيكون من كوريا، موضحاً أن هناك مطالبات برلمانية “لتوفير ما يقارب من 600 مليون دولار لغرض دعم مشروع ميناء الفاو من خلال الاقتراض”.