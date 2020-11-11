برلماني سني: يجب أن تعود قوات البيشمركة إلى شنگال داعياً إلى الإسراع بتنفيذ اتفاق أربيل – بغداد حول تطبيع أوضاع القضاء …

دعا نائب سني في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، إلى الإسراع بتنفيذ اتفاق أربيل – بغداد حول تطبيع الأوضاع في شنگال (سنجار)، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي لتوطيد أمن المنطقة.

وقال فاضل العيساوي : «يجب التعامل بحذر مع مسألة شنگال والعمل على تطبيع أوضاع القضاء»، وأضاف «كنا دعونا إبان تحرير نينوى من داعش إلى إيجاد حل لمسألة شنگال، وأنه يجب أن تدار من قبل أهلها»، مؤكداً أن «تطبيع أوضاع شنگال يمر من تطبيق تنفيذ الاتفاق الأخير بين حكومتي أربيل وبغداد، إذ أن الاتفاق يتيح لأهالي شنگال إدارة منظقتهم بأنفسهم».

وتابع البرلماني السني «يجب أن تعود قوات البيشمركة إلى شنگال، وأن تنسق مع الجيش العراقي لكون شنگال من المناطق (المتنازع عليها)، وهذا بند من بنود الاتفاق الأخير، لذا نؤكد أن الاتفاق جيد ونأمل أن يتم تنفيذه بأسرع وقت، رغم أننا لم نلاحظ أية خطوة في هذا السياق من قبل الحكومة العراقية حتى الآن».

وأضاف «على الحكومة العراقية الإسراع بتنفيذ بنود الاتفاق، لأن هناك حالياً تحركات دولية في المنطقة بسبب تواجد مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK فيها، ويجب أن لايكونوا هناك، لأن وجودهم يزيد من تعقيد الأوضاع ويمنح الذرائع لتركيا للتدخل في المنطقة، لذا على الحكومة الإسراع بتنفيذ الاتفاق وانهاء الذرائع أمام التدخلات».