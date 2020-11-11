بيان رسمي: 6054 طالب سادس إعدادي حققوا معدلات أعلى من 100 درجة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، أن وزيرها نبيل كاظم عبد الصاحب وجه بزيادة خطة القبول في كليات المجموعة الطبية الى 50% بالمئة من طاقتها الاستيعابية، مبينةً أن 6054 طالب سادس إعدادي حققوا معدلات أعلى من 100 درجة.

وقال إعلام الوزارة في بيان إن وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب “ترأس اجتماعاً لعمداء كليات المجموعة الطبية في العراق وبحضور مدير دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ايهاب ناجي عباس حيث تدارسوا رفع مستوى الطاقة الاستيعابية للمجموعة الطبية على مستوى الجامعات الحكومية كافة لاستيعاب مخرجات الدراسة الاعدادية للعام الدراسي 2021/2020”.

وأضاف البيان، أن “المجتمعين استعرضوا بيانات الطلبة من مخرجات الدور الأول التي سجلت معدلات استثنائية وصل بعضها الى أعلى من عتبة الـ(100) وبواقع ستة آلاف وأربع وخمسين طالبا وناقشوا الخيارات الممكنة لمعالجة مؤشر الزيادة الكبيرة في أعداد الطلبة والمعدلات العالية التي ستتنافس على حجز مقاعد المجموعة الطبية”.

وتابع البيان، أن الوزير وجه بـ”رفع الطاقة الاستيعابية الى 50 % في كليات المجموعة الطبية التي سيتنافس فيها الجميع على وفق المعدل ورغبة الطالب في تسجيل الاختيارات المناسبة في استمارة القبول المركزي”.

وأشار إلى أن “عمداء كليات المجموعة الطبية أعربوا عن تفهمهم للظروف والمتطلبات والتحديات الراهنة مؤكدين في الوقت نفسه التزامهم ودفاعهم عن رصانة التعليم الطبي في العراق”.