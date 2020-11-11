تسيس العلوم من اجل تحقيق المكاسب الانتخابية

أ.د عبودي جواد حسن

جامعة عجمان\الإمارات

خلال الانتخابات الامريكية الأخيرة كانت هناك محاولات لتسيس العلوم الصحية من طرفي الحزبين الديمقراطي والجمهوري وكان الخلاف يتمحور حول الالتزام بمبادئ المسؤولية الاجتماعية. كان الجمهوريون يعتقدون ان وباء كوفيد 19 مجرد موجة رشح بسيطة تمر كغيمة صيف لذا يجب عدم اغلاق الاقتصاد فيا اعتقد الديمقراطيون انه وباء خطير وعليه يجب اغلاق الاقتصاد مؤقتا ويجب الاسترشاد بمبادئ المسؤولية الاجتماعية التي اكد عليها العلماء مثل دكتور فوتشي كبير علماء البيت الأبيض في مجال الأوبئة والامراض والذي تعرض للكثير من المضايقات. أذن الخلاف المرحلي بين الحزبين هو العلاقة بين الاقتصاد واثر المسؤولية الاجتماعية.

المسؤولية الاجتماعية Social Responsibility) ) بأبسط صورها هي ان يحب المرء للناس ما يحبه لنفسه وان يكره للناس ما يكره لنفسه واذا ساد الود و الحب بين ابناء المجموعة الواحدة انحسر ت الكراهية وهذه هي تعاليم ديننا الحنيف وما دعا اليه الرسول الكريم (ص). والمسؤولية الاجتماعية ايضا ان يعمل الفرد كل ما في وسعه من اجل الاخرين وتجنب الاهمال من اجل اسعاد الجماعة التي يعيش بينها وعدم التخلي عن الواجبات العامة التي تخدم الجماعة. ومتطلبات المسؤولية الاجتماعية في هذه الفترة فترة (COVID-19) هي ارتداء الكمامة (Face Mask) والتباعد الاجتماعي ( Social Distancing) لحماية الجماعة ومواجهة الواقع حين تثبت الإصابة.

لنعد بالتحديد الى ضرورة التحلي بالمسؤولية الاجتماعية في زمن جائحة الكورونا في الالفية الثالثة. الم يكن من متطلبات تقليل فاعلية الفايروس Mitigating the virus danger)) الالتزام بتوجيهات وارشادات الجهات الصحية وعدم تسيس القضية؟ المرض هذا وباء معدي ومميت والاصابة به لا تجلب العار للفرد وعائلته وعند تشخيص المرض والتأكد منه يجب اتخاذ الاجراءات والاحتياطات الواجب على الفرد اتخاذها لمنع انتشار المرض وعدم الادعاء بانه زكام عادي وليس كورونا ويجب التحلي بالمسؤولية الاجتماعية ومبادئها والمساعدة في عدم انتشار هذا الوباء القاتل مهما كانت صرامة الإجراءات المطلوبة . وتجنب الاختلاط بالأخرين وعدم التجاهل بخطورة هذا الوباء.

ويقول الخبراء كما تؤكد ذلك منظمة الصحة العالمية ( W.H.O ) ان 90% من سكان هذا الكوكب هم عرضة للإصابة بهذا الفايروس القاتل وان على الدول الخيار بين الحياة او تعطيل الاقتصاد(life or shutting down the economy ) حتى زوال هذا الخطر. بعض الدول الكبرى لم تكترث ولم تأخذ بجدية هذه التنبيهات والتحذيرات ولم تستطع التخفيض من عدد الوفيات او الاصابات ( Flatten the Curve ) نتيجة تسبيقها الاهتمامات الأخرى وبالذات الاقتصادية منها .

ومع ذلك وبفضل التطور التكنولوجي الحالي تم التقليل النسبي من الخسائر والدليل على ذلك هو ضخامة الخسائر التي نجمت من انتشار اخر وباء تعرضت له البشرية وهو الانفلونزا الاسبانية (ٍSpanish Flu ) في اوائل القرن العشرين التي راح ضحيتها الملايين مقارنة بالإصابات الحالية الناتجة عن الاصابة ب كوفيد 19.

ما أردنا قوله هو ان الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والتمسك بها والتقدم التكنولوجي والخبرة المرافقة والسعي الجاد لإيجاد لقاح كل هذه الامور لها القدرة على انقاذ البشرية من الاخطار والكوارث الطبيعية ك(التسونامي) او تلك التي هي من صنع الانسان كانفجار المفاعل النووي الروسي (تشرنوبل). الا انه في عالم اليوم السياسة والاقتصاد بالذات يفرضان مسالك مختلفة للبقاء الحيوي الغاية منها شخصية وليست مبنية على أسس علمية او اجتماعية او كلاهما