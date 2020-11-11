تطورات حالة الطقس والأمطار غدا الأربعاء في العراق

تشير توقعات احوال الطقس، الثلاثاء، إلى هطول أمطار متفاوتة من حيث الغزارة على مناطق متفرقة من البلاد خلال ساعات هذه الليلة وفي ساعات نهار ومساء يوم غد الأربعاء.

وقال المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، في تدوينة نشرها عبر حسابه بـ”الفيسبوك” وتابعها “ديجيتال ميديا ان ار تي”، اليوم، (10 تشرين الثاني 2020)، ان “رياحا هابطة تسبب تلاشيا في السحب عند دخولها اجواء البلاد كما يظهر في صور الاقمار الاصطناعية”.

وأضاف: “تتحسن فرص الامطار خلال ساعات هذه الليلة في جنوب البلاد ومناطق من الشمال والفرات الاوسط”.

وتابع: “تمتد وتتوسع فرص الامطار خلال نهار يوم غد والمساء وتعود الاجواء الممطرة في مناطق عديدة من مدن البلاد، وهطول زخات متفاوتة الشدة متوقعة خصوصا خلال ساعات نهار ومساء يوم الاربعاء، وتكون فرص جنوب ووسط البلاد وشرقها هي الاعلى، اما غربها وشمال غربها فهي الاقل” .

وزاد: “لايستبعد الغزارة يوم غد احيانا في مناطق جنوب البلاد خصوصا مدينة البصرة اضافة لمناطق شمال الكويت والاحواز وخرمشهر في ايران”.

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