د.اياد علاوي يعزي الرئيس عباس والشعب الفلسطيني الشقيق بوفاة المناضل صائب عريقات

اجرى زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي اتصالاً هاتفيا مع فخامة رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس، معزياً بوفاة المناضل الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

واعرب سيادته عن حزنه ومواساته لشعب فلسطين الشقيق ولعائلة المناضل الراحل، مشيرا الى ان رحيل الدكتور عريقات يمثل خسارةً كبيرة في هذا المنعطف الخطير الذي تمر به القضية الفلسطينية والمنطقة اجمع، خصوصا وان الفقيد أمضى حياته في خدمة القضية الفلسطينية،والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة .

المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي

11 تشرين ثاني 2020