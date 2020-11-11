تحت شعار “لنمكَن ونُؤمِّن معًا”

رابطة نساء الشرق الأوسط في الأمن السيبراني تعقد مؤتمرها الافتراضي الأول

عناوين فرعية:

§ تُسهم الرابطة في سد فجوة القوى العاملة بمجالات الأمن السيبراني

§ 50 متحدثة إقليمية ودولية مشاركة في حلقات النقاش

§ إطلاق جوائزWiCSME2020 لتكريم سيدات الأمن السيبراني

الرياض:

تعقد رابطة نساء الشرق الأوسط في الأمن السيبراني )WiCSME(، مؤتمرها الافتراضي الأول ((WiCSME2020 تحت شعار “لنمكن ونؤمن معًا”، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 15 من نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 50 سيدة متحدثة يمثلن المملكة العربية السعودية، والدول الخليجية والعربية والعالمية.

وتسعى الرابطة إلى دعم وتشجيع الفتيات والسيدات على تنمية مهاراتهن المهنية والقيادية في هذا المجال الحيوي، وزيادة عددهن وتمكينهن في المناصب القيادية ذات العلاقة بالقطاع، لذلك يهدف مؤتمرها الأول إلى جذب المتخصصات من دول المنطقة والعالم في الأمن السيبراني، إلى طليعة المسرح الدولي من خلال إنشاء منصة قوية لتمكينهن وربطهن بقادة الفكر الدوليين والإقليميين، ومساعدتهن على تحقيق أهدافهن المهنية.

ويتضمن المؤتمر عدد من الكلمات الرئيسية، والحلقات النقاشية التقنية وغير التقنية، وزوايا نقاشية أخرى، وستغطى المتحدثات الإقليميين والدوليين الرؤى المتنوعة المثيرة للاهتمام في هذا القطاع، وتعزيز خبرات المتميزات والموهوبات من السيدات في مجالات الأمن السيبراني على المستويين الإقليمي والعالمي.

وللمرة الأولى ستطلق الرابطة أول جائزة من نوعها على مستوى العالم WiCSME2020 للاحتفاء والتقدير بسيدات المنطقة المتميزات في هذا القطاع المحوري، وسيتم تكريم الفائزات في اليوم الثاني من المؤتمر (15 نوفمبر الجاري)، وتم تصنيف الجوائز إلى ست فئات رئيسية تضم : “رائدة الفكر في الأمن السيبراني”، و”السيدة التنفيذية في الأمن السيبراني”، و”مستشارة الأمن السيبراني”، و”النجمة الصاعدة في الأمن السيبراني”، و”بطلة الأمن السيبراني”، و”السيدة الداعمة لمجتمع الأمن السيبراني”. وتضم لجنة تحكيم الجوائز أسماء لامعة (من الجنسين) على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي.

ومن الفعاليات التي سيتضمنها المؤتمر، مسابقة التقاط العلم Capture the Flag (CTF) التي سيشارك فيها أكثر من 600 متسابق ومتسابقة، ومن المقرر إقامتها يومي السبت والجمعة (12-13 نوفمبر الجاري)، وسيعلن عن الفرق الفائزة في اليوم الثاني من المؤتمر كما يجب أن يتضمن كل فريق مشارك سيدة واحدة على الأقل، والمسابقة متاحة لمواطني ومقيمي منطقة الشرق الأوسط فقط. ويمكن للراغبين بحضور المؤتمر التسجيل مجانًا من خلال الرابط التالي: (https://www.womenincybersecurity.me/wicsme2020/) والدعوة مفتوحة للجميع.

يذكر أن رابطة نساء الشرق الأوسط للأمن السيبراني، تأسست قبل عامين (2018) من قبل تسع سيدات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويسعين إلى دعم وتعزيز دور المرأة في صناعة الأمن السيبراني، من خلال

“التواصل والدعم والتعليم والتمكين للسيدات في مجالات هذا القطاع”، ويبلغ عدد أعضاء الرابطة أكثر من 900 عضوة فعّالة يمثلن 23 دولة ومنظمات مختلفة حول العالم، و10 فروع للرابطة من مختلف دول المنطقة.

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للمزيد من المعلومات:

عبدالله عنايت

مدير العلاقات الإعلامية

W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية

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