رابطة نساء الشرق الأوسط في الأمن السيبراني تعقد مؤتمرها الافتراضي الأول

ومن الفعاليات التي سيتضمنها المؤتمر، مسابقة التقاط العلم Capture the Flag (CTF) التي سيشارك فيها أكثر من 600 متسابق ومتسابقة، ومن المقرر إقامتها يومي السبت والجمعة (12-13 نوفمبر الجاري)، وسيعلن عن الفرق الفائزة في اليوم الثاني من المؤتمر كما يجب أن يتضمن كل فريق مشارك سيدة واحدة على الأقل، والمسابقة متاحة لمواطني ومقيمي منطقة الشرق الأوسط فقط. ويمكن للراغبين بحضور المؤتمر التسجيل مجانًا من خلال الرابط التالي: (https://www.womenincybersecurity.me/wicsme2020/) والدعوة مفتوحة للجميع.

