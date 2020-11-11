صابر حجازي يحاور الشاعر اليمني الحارث احمد شالف

في إطار سلسلة اللقاءات التي أقوم بها بقصد اتاحة الفرصة امام المهتمين بالشان الثقافي والابداعي والكتابة الادبية بشكل عام والذين قد يعانون من ضائلة المعلومات الشخصية عن اصحاب الابداعات الثقافيةعبر انحاء الوطن العربي الكبير،لذلك فان اللقاءات بهم والحوار معهم يتيح للجميع التعرف عليهم من قرب والتواصل معهم مستقبلا

ويأتي هذا اللقاء رقم ( 138 ) ضمن نفس المسار

وفي ما يلي نص الحوار

كيف تقدم نفسك للقراء؟

الحارث أحمد شالف ـ الجمهورية اليمنية

متزوج واب لطفلــة وأحده (تيماء)

تخصصي الأكاديمي بكالوريوس دراسات إنجليزية جامعة إب ، دبلوم إدارة أعمال، دبلوم سكرتارية، دبلوم حاسوب، إضافة إلى عشرات الدورات في تقنية المعلومات والاعلام والتخطيط الشخصي وإدارة العمل الإنساني وحوكمة المؤسسات والنوع الإجتماعي وتقييم الإحتياجات.

الحياة المهنية

عملت مسؤل الإعلام والتواصل لدى مؤسسة التنوير للتنميةASDF

ـ مساعد مشروع الإستجابة لأزمة الغذا۽ العالمي في اليمن الممول من الإتحاد الأوروبي ـ تنفيذ منظمة أكتد الفرنسية.

ـ عملت إستشاري لدى منظمة كير .

التكريم والشهائد

ـ الإتحاد الدولي للأدبا۽ والشعرا۽ العرب ـ جمهورية مصر العربية .

ـ الإتحاد العربي للتطوع ـ مملكة البحرين.

الشهائد

ـ منظمة اليونسيف.

ـ منظمة الهيئة الطبية الدولية .

ـ منظمةأكتد الفرنسية.

ـ شهادات شكر من عدد من المنظمات المحلية

أنتاجك الادبي : نبذة عنة؟

ـ مؤسس ومحرر الصحيفة الطلابية ـ صوت الأداب ـ كلية الأداب ومركز اللغات والترجمة جامعة إب.

ـ الأدب القصصي في اليمن رواده ومراحل النشأة باللغة الإنجليزيه ـ بحث تخرج.

ـ كتابة سيناريو الفيلم القصير ـ مشاكل الكهربا۽ في اليمن ـ باللغة الإنجليزية.

ديوان مخطوط ( ربيع الحــروف) .

كيف تصور لنا المشهد الأدبي في دولة اليمن الان ؟

اليمن كجزء لا يتجزء من محيطه العربي، يتأثر بمناخاته السياسيةو يتشابه إلى حد ما مع محيطه في مجمل القضايا وليس في الجانب الأدبي والثقافي فقط،

وقد كان للحرب الدور الأبرز في إرباك مختلف جوانب حياة الإنسان اليمني، في ظل حرب مستمره يخسر فيها الإنسان اليمني دون غيره في كل يوم، وكلما أستمرت الحرب كلما زاد الوضع تعقيداً وسوءاً،

ولا شي يدعو للحياة سوى الممات

ولاهروب من الممات سوى لمقصلــة الممات .

لك موقع خاص باسمك – فهل استطاعت الشبكة العنكبوتية تقديم الانتشار والتواصل بين الاديب والمتلقي ؟

الإعلام الإلكتروني منصة مفتوحه للجميع وقد تكون سلطة المال والمنصب ايضا حاضرة حتى في الإعلام الإلكتروني الذي من خلاله يتيح لهم الوصول الى أكبر قدر ممكن من المتابعين مقابل إعلان ممول يتم شراؤه من قبل شركات الدعاية والإعلان أو من خلال التعريف بهم بوسائل إضافية كالتلفزيون والصحف والراديو ، ومع ذلك يضل الأنترنت فضاءاً رحباً يتيح لك فرصة الظهور

وهذا رابط صفحتي للتواصل.

https://web.facebook.com/Alharethshalef

هل الاعلام يعطي المبدع حقه بتسليط الاضواء علية والاخذ بيدة حتي يظهر للجمهور؟

عندما نتحدث عن الإعلام نتحدث عنه كجزء من سلطة رابعة وليست المشكلة في الإعلام ولكن في من يديره ويوجهه

فمثلا لوكان من يمتلك الوسيلة الإعلامية يحب الإهتمام بمثل هذه الأمور لسخر إمكانياته لذلك، عندها سنقول الإعلام يعطي المبدع حقه من التقدير وغيرها

وإذا كان من يمتلك الوسيلة الإعلامية غير مبالي، فسنقول إن وسائل الإعلام لاتولي المبدعين أي اهتمام

لذلك وللإنصاف أقول أن الإعلام الكلاسيكي إجمالاً ممل ومحتكر بيد أصحاب النفوذ الايدلوجي والسياسي والتجاري، عدا ما قد يظهر على استحياء في هذه القناة او تلك .

من سيقود في المرحلة المقبلة الثقافي أم السياسي خصوصا بعد الاحداث الاخيرة – وما علاقة الثقافة بالسياسة ؟

إن لم أكن مخطئاً، ومن خلال التمعن في مايدور في محيطنا العربي ككل

يمكن القول أن درو المثقفين والسياسين في غالبية الدول العربية في غيابة الجب، وأن الأيدلوجيات بمختلف مسمياتها ومشاربها هي من تقود دفتي السياسة والثقافة وتوجهما، فقط لخدمة ألأيدلوجية الواحدة التي تمتلك سلطة الأمر الواقع سواء أكانت الدولة ملكية أو جمهورية فهي تعمل بعيداً عن معايير الحوكمة المعمول بها في بقية شعوب العالم المتحضر وتشترك بلداننا العربية في كثير من السمات في إدارة حياتها،

أما بالنسبة لسؤالك حول ماعلاقة السياسة بالثقافة

ـ يفترض أن ثقافة الشعوب هي من تنتج الأفكار وتوجد القادة والساســـة

لكن ( الساسه الأن يوجهون الثقافة حسب ما تقضية مصالحهم ويأتي الأيدلوجيون بمسمياتهم ودياناتهم المختلفه ليوجهو السياسة والمثقفين بما يخدم مصالحهم) لذلك فوضع محيطنا العربي متشابك ومعقد إلى حد كبير .

هل هناك إسقاطات للتحولات الاجتماعية والسياسية في أعمالك الأدبية الحالية ..بمعنى آخر هل ترى كتاباتك تعبر عن الواقع ؟

أرى أنه اذ لم يكن الأديب معبراً عن الإنسان وهمومه، ويهوى التحليق بعيداً في عالمه الميتافيزيقي، الذي يفترضه لنفسه وينأ بنفسه عن منهم حوله أو تتحول كتاباته، إلى منلوجيات صرفـــه، فأعتقد أنه لا حاجة لنا بما يقدم من نتاج أدبي

لكنني شخصياً أفضل أن يمزج الشاعر مابين منلوجياته ولاهوتياته الميتافيزيقة وبين الواقع والحقيقة التي يعيشها مع بقية البشر ولا أجد مانع في أن يرحل إلى عالم ذاته وينقل تجارب ذاته ولكن لاينسى من حولـه .

لكل مبدع محطات تأثر وأب روحي قد يترك بصماته واضحة خلال مراحل الإبداع، فما هي أبرز محطات التأثر لديك، وهل هناك أب روحي ؟.

المحطات التي أستوقفتني كثيرة وشرارة البدء الاولى في التأثر كانت من والدي العزيز كونه حصل على منحة دراسية للخارج في الثمانينات بحكم تفوقه العلمي حيث حصل على تمهيدي ماجستير لغة عربية، فكان يقتني الكثير من الكتب الأدبيه وكذلك المجلات الثقافية والعلميه ، الأمر الذي فتح أمامي فضاءات واسعه ومعرفه جيده في فهمي للحياة والواقع وكل ما يحيط بي من معارف وعلوم وثقافة ويحثني على الإستفادة القصوى من نتاج العقل البشري دون الإلتفات لمسميات ومواقف منتجيها

كما كان لدراساتي الإنجليزيه حضور أيضاً في توسع مدى المعرفه لدي، التي غرس بذورها والدي فقد تخطيت بها محيطنا العربي وعبرت نحو فضاء أخر ومختلف يختلف عنا في نمط حياته وتفكيره وثقافته وأسلوب كتابته

فقد قرأت للعديد من الكتاب والشعراء الغربين وقد تنوعت بين رواية ومسرحية وقصة وقصيدة ومن أبرز ماقرات ومن قرات لهم كثيراً

ـ ويليم شكسبير تنوعت ما بين قصائدة ومسرحياته

وأبرز أعماله الشعريه الحاضره معي

الأرض اليباب ومسرحياته (ماكبث MACBETHـ اوثلو OTHELLO -تاجر البندقية ـ والالياذه و غيرها وكذلك الشاعر جون دون JON DONEمؤسس الشعر الميتافيزيقي وقرات له عدة قصائـد والشاعر اليوت الذي ظهر في الادب الانجليزي القديم وكذلك حفيده الشاعر تي اس اليوت و الشاعر دبليو بي يتس W.B YEATS وشعراء وادباء انجليزيون لا أستحضرهم الأن.

ومن الشعراء العرب :المتنبي و ابا تمام وعنتره وعدد من المعلقات الشعرية القديمة

وكذلك الشاعر أحمد شوقي ومحمد مهدي الجواهري والبردوني و أبوالقاسم الشابي

أبرز شعراء الشعر الحديث (المدرسة الوأقعية) : عبدالعزيز المقالح وتميم البرغوثي وفدوى طوقان وأحلام مستغانمي ونازك الملائكــةود. ريم الخش ونزار قباني و أحمد مطر والعديد من الشعراء والشاعرات الشباب المعاصرون كخالد الضبيبي وخالده النسيري وعلي الباز ومها الرفاعي وناهد الحلبي وخالد الشرفي وسبأ البعداني و خديجه قرشي وأخرون .

هل هناك نقاد في دولة اليمن ؟

نعم أبرزهم الدكتور عبدالعزيز المقالح حفظة الله، فقد جمع بين الشعر والنقد

وأستطاع رغم سنه المتقدم أن يجعل من كتاباته تعيش في شباب دائم، فتقراء له وكأنه يعيش بنفس تفكيرك وهمومك

رغم معاصرته لفترات سياسية مختلفه

إلا أنه لايزال مستعصماً بالحب والحياة والشباب وكأنه يتلو وحي عباراته على قلوب من أحبوه، فتسكن النفس بتطمينات حروفه

أما النقد الأدبي ككيان حاضر بأدبياته ومراكزه، فلم تنضج الفكرة بعد، وإن وجدت لدى البعض فلا يمتلك مقومات البقاء والإستمرارية.

ما الرسالة التي يجب علي الأدباء تقديمها للمجتمع في الوقت الراهن ؟

الأدباء لهم دورهم القوي والمؤثر في المجمتمع، وإن أختلفت توجهاتهم وموجهاتهم

إلى أنني أتمنى أن تصب جل أعمالهم في ترسيخ قيم المحبه والتعايش وعليهم أن يدركوا جيداً أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا كعرب

فلدينا من القواسم المشتركة الكثير فلدينا وحدة الجغرافيا واللغة والقومية والعرق وجميعنا أهل ديانات سماوية ص

ونحاول أن نستفيد من تجارب الأخرين

فمثلا في الدول الغربية (يختلفون في القومية فهم خليط من الانجلو سكسون والهنود الحمر والأفارقه والآسيويون والعرب أيضاً) ولهم لغاتهم المختلفه وكذا دياناتهم المختلفه لكن نتاجهم الفكري والأدبي والعلمي والمعرفي يصب في خدمة الإنسان الغربي ومصالحه، ونحن أولى بكل تلك السمات التي يتغنوا بها ويطبقوها مع بعظهم البعض ويديرون بها حياتهم بكل هدوء وتفاهم

مشروعك المستقبلي – كيف تحلم بة – وما هو الحلم الادبي الذى تصبو الي تحقيقة ؟

طباعة ديواني الشعري)( ربيع الحروف) وأطمح نحو تأسيس كيان أدبي إنساني يقف مع الإنسان يضم أدباء ومفكرين وناقدين ومثقفين من توجهات مختلفه نلتقي معاً حول قيم إنسانية نبيله، تحترم الإنسان وتحترم وعيه وتفكيره وحقه في التعبير والحياة والعيش كإنسان مكرم، كفلت له كل التشريعات السماويه والقوانين الدوليه العيش بكرامه

ليثمر ذلك التنوع في خلق وعي مجتمعي وعندما يتشكل الوعي لدى الجميع سيدرك الجميع أن اوطاننا تتسع لجميع التيارات وأن تنوع أفكارنا إن أحسنا إدارته جيداً سيولد مشاريع إبداعية تخدم الإنسان شريطة أن توظف توظيفاً سليماً يحمل هم الإنسان لاهم التيار الواحد والفكرة الواحدة والتوجه الواحـد

واخيرا ما الكلمة التي تحب ان تقولها في ختام هذة المقابلة ؟

أشكر الأديب المصري د. صابر حجازي على إتاحته هذه الفرصه، وأشكر كل من يسعى لنشر ثقافة التعايش والمحبه والسلام ويصنع وعي الإئتلاف لا الإختلاف ويمد جسور التواصل لا سيوف القطيعة بين شعوب الوطن العربي ونتمنى أن تثمر مثل هذه الجهود الطيبة في زيادة وعي شعوبنا العربية بظرورة الإسهام في عملية النهوض الحضاري الإنساني، وأن نزرع ورود الأمل في صحاري اليأس القاحله، فحتماً سيكون لها نصيبُ من غيث السماء وتصبح صحارينا القاحله حدائق وارفة الظلال وتلمس الإنسانية دورنا ونهديها مما صنعته أيدينا وبعض مما نحن له مالكون .

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الكاتب والشاعر والقاص المصري د.صابر حجازي

http://ar-ar.facebook.com/SaberHegazi

– ينشر إنتاجه منذ عام 1983 في العديد من الجرائد والمجلاّت والمواقع العربيّة

– اذيعت قصائدة ولقاءتة في شبكة الاذاعة المصرية

– نشرت اعماله في معظم الدوريات الادبية في العالم العربي

– ترجمت بعض قصائده الي الانجليزية والفرنسية

– حصل علي العديد من الجوائز والاوسمه في الشعر والكتابة الادبية

–عمل العديد من اللقاءات وألاحاديث الصحفية ونشرت في الصحف والمواقع والمنتديات المتخصصة