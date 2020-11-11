عبطان مخاطباً الحكومة: لا تذلوا شعبكم

وجه وزير الشباب و الرياضة الأسبق عبد الحسين عبطان رسالة الى الحكومة العراقية بضرورة صرف رواتب ملايين الموظفين الحكوميين من عائدات النفط و الجباية بمختلف منافذها.
و قال عبطان في تغريدة له عبر موقعه الرسمي في تويتر انه “ليس من الإنصاف ربط مصير رواتب ملايين الموظفين بموافقة مجلس النواب على القرض الذي تطالب به حكومة الكاظمي”.
ودعا عبطان، الحكومة الى “دفع رواتب الموظفين من الرصيد المتأتي من عائدات النفط خلال الـ ١٥ يوماً الاخيرة و عائدات الضرائب و الجبايات و غيرها”، منهياً تغريدته بهاشتاك “لا تذلوا شعبكم”.