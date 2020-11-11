عبطان مخاطباً الحكومة: لا تذلوا شعبكم

وجه وزير الشباب و الرياضة الأسبق عبد الحسين عبطان رسالة الى الحكومة العراقية بضرورة صرف رواتب ملايين الموظفين الحكوميين من عائدات النفط و الجباية بمختلف منافذها.

و قال عبطان في تغريدة له عبر موقعه الرسمي في تويتر انه “ليس من الإنصاف ربط مصير رواتب ملايين الموظفين بموافقة مجلس النواب على القرض الذي تطالب به حكومة الكاظمي”.

ودعا عبطان، الحكومة الى “دفع رواتب الموظفين من الرصيد المتأتي من عائدات النفط خلال الـ ١٥ يوماً الاخيرة و عائدات الضرائب و الجبايات و غيرها”، منهياً تغريدته بهاشتاك “لا تذلوا شعبكم”.