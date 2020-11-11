Posted on by

عَلَى يَخْتِ الْخُطُوبْ

عَلَى يَخْتِ الْخُطُوبْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم{شاعر المائتي معلقة}
مَا لِلْحَيَاةِ أَخَالُهَا تَنْعِيمَا!!!=بَعْضُ الأَنَامِ يَرَى الْحَيَاةَ جَحِيمَا
يَهْجُو الْمَسَارَ بِسُوقِهَا مُتَلَبِّساً=وَكَأَنَّهُ قَضَّى الطَّرِيقَ بَهِيمَا
مَا كَانَ يَوْماً طَائِعاً بَلْ عَاصِياً=يَلْقَى الْخُذُولَ وَمَا يَكُونُ حَلِيمَا
يَشْكُو الْجَفَافَ مِنَ الْحَيَاةِ بِغِلْظَةٍ=لَمْ يَحْمَدِ الْمَوْلَى وَرَاحَ مَلُومَا
فِي حَسْرَةٍ فِي كُرْبَةٍ وَمُصِيبَةٍ=قَدْ جَسَّمُوهَا فِي الْكَرَى تَجْسِيمَا
***
أَمَّا الَّذِي سَبَحَ الْبُحُورَ وَخَاضَهَا=عَبَرَ الْحَيَاةَ لِرَبِّهِ تَعْظِيمَا
وَرَعَى ابْتِلَاءَ اللَّهِ فِي خُطُوَاتِهِ=فَمَضَى عَلَى يَخْتِ الْخُطُوبِ كَرِيمَا
يُمْسِي وَيُصْبِحُ شَاكِراً مُتَعَلِّقاً=بِرِضَا الْإِلَهِ يَرَى الْحَيَاةَ نَسِيمَا
***
الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم{شاعر المائتي معلقة}

[email protected] [email protected]

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close