عَلَى يَخْتِ الْخُطُوبْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم{شاعر المائتي معلقة}

مَا لِلْحَيَاةِ أَخَالُهَا تَنْعِيمَا!!!=بَعْضُ الأَنَامِ يَرَى الْحَيَاةَ جَحِيمَا

يَهْجُو الْمَسَارَ بِسُوقِهَا مُتَلَبِّساً=وَكَأَنَّهُ قَضَّى الطَّرِيقَ بَهِيمَا

مَا كَانَ يَوْماً طَائِعاً بَلْ عَاصِياً=يَلْقَى الْخُذُولَ وَمَا يَكُونُ حَلِيمَا

يَشْكُو الْجَفَافَ مِنَ الْحَيَاةِ بِغِلْظَةٍ=لَمْ يَحْمَدِ الْمَوْلَى وَرَاحَ مَلُومَا

فِي حَسْرَةٍ فِي كُرْبَةٍ وَمُصِيبَةٍ=قَدْ جَسَّمُوهَا فِي الْكَرَى تَجْسِيمَا

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أَمَّا الَّذِي سَبَحَ الْبُحُورَ وَخَاضَهَا=عَبَرَ الْحَيَاةَ لِرَبِّهِ تَعْظِيمَا

وَرَعَى ابْتِلَاءَ اللَّهِ فِي خُطُوَاتِهِ=فَمَضَى عَلَى يَخْتِ الْخُطُوبِ كَرِيمَا

يُمْسِي وَيُصْبِحُ شَاكِراً مُتَعَلِّقاً=بِرِضَا الْإِلَهِ يَرَى الْحَيَاةَ نَسِيمَا

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الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم{شاعر المائتي معلقة}

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