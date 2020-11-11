مجلس الوزراء: توزيع الرواتب بعد موافقة البرلمان على القروض

أكد المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، أن قانون تمويل العجز المالي سيؤمن الرواتب للأشهر المقبلة، فيما نفى إلغاء الاتفاقية مع الصين.

وذكر المتحدث أحمد ملا طلال في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، وتابعته (المدى): “نأمل تمرير قانون الاقتراض بجلسة الأربعاء (اليوم) لتبدأ الحكومة بإطلاق رواتب الموظفين يوم غد الخميس. قانون تمويل العجز المالي سيؤمن الرواتب للأشهر المقبلة”، مبيناً أنه “لا صحة لإلغاء الاتفاقية مع الصين”. وأضاف أن “الحكومة الحالية تعزز الخطوات الناجحة للحكومات السابقة”، موضحاً أن “الحكومة الحالية لديها معايير محددة للانفتاح مع الدول أهمها مصلحة الشعب العراقي”. وأشار ملا طلال الى أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجّه وزارة الصحة بتهيئة المستلزمات الفنية للاستعداد لتسلم لقاح كورونا”، لافتاً الى أن “مجلس الوزراء وجّه المصارف الحكومية بصرف مئة مليون دولار للشركة المنفذة لمشروع بسماية”. وتابع ملا طلال أن “اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد ماضية بعملها، وأصدرت أوامر بالقبض على أكثر من 20 شخصية”، مؤكداً أنه “ستتم إحالة جميع ملفات الفساد الى القضاء”.