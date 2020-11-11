مسؤول حزبي كوردي: إضرار PKK بكيان إقليم كوردستان يعني الإضرار بجميع أجزاء كوردستان

أكد مسؤول حزبي كوردي، اليوم الثلاثاء، أنه لا يحق لحزب العمال الكوردستاني PKK الإضرار بكيان إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن شمال كوردستان (جنوب شرق تركيا) هو ساحة PKK الحقيقية.

وقال شيخ محسن محي الدين، نائب مسؤول فرع الاتحاد الوطني الكوردستاني في جمجمال،: «على العمال الكوردستاني حل مشاكله مع حكومة إقليم كوردستان عبر الحوار، لأن كافة المشاكل بين الأحزاب والأطراف السياسية إنما تحل عبر الحوار، وقد مضى زمن الحروب والاقتتال».

وأوضح أن «على PKK مراعاة أوضاع إقليم كوردستان والشعب الكوردي، وأن يعمل على حل المشاكل بشكل عقلاني»، وأضاف «لا يحق للعمال الكوردستاني الإضرار بكيان إقليم كوردستان، ومن الأفضل أن يدرك أن إقليم كوردستان مجاور لتركيا، وتركيا حالياً دولة قوية ولا يمكن تخريب علاقاتنا معها».

وأشار المسؤول الحزبي الكوردي، إلى أن «على PKK احترام حكومة إقليم كوردستان، وفي المقابل علينا احترامه»، لافتاً إلى أن «شمال كوردستان هو ساحة أفضل لـ PKK ككي يمارس فيه نضاله السياسي والمدني».

وأكد محي الدين، أن «تجربة إقليم كوردستان هي أمل كافة أجزاء كوردستان، وإن تعرض هذا الجزء من كوردستان للمشاكل يعني الإضرار بباقي الأجزاء، كل الكورد يسعون لإقامة دولة كوردية وتحرير كوردستان، وهي أيضاً غاية حكومتنا، لذا فإن تعرض هذه الحكومة للمشاكل يضر بجميع الكورد».