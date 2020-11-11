مسرور بارزاني : شراكتنا القوية مع هولندا ستجلب استثمارات جديدة إلى كوردستان

اثنى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الثلاثاء ، على الشراكة بين إقليم كوردستان وهولندا ، التي كان قد وصلها امس الاثنين ، في اول محطة من جولة خارجية له تشمل عدداً من الدول الاوربية.

بارزاني كتب على حسابه في تويتر ، ” شراكتنا القوية مع هولندا ستجلب استثمارات جديدة إلى كوردستان ، وتوفر فرصًا تجارية جديدة للهولنديين ، كما سيكون لنا تعاون أوثق في مجال الأمن”.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان قد اجتمع امس الاثنين ، مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وجرى خلال الاجتماع الذي حضره كل من وزير التخطيط في حكومة إقليم كوردستان دارا رشيد ورئيس هيئة الاستثمار محمد شكري ، بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وهولندا ولا سيما في مجال التبادل التجاري .

كما تمت مناقشة مساعي حكومة إقليم كوردستان الرامية لتعزيز البنية الاقتصادية والاستفادة من الإمكانات والخبرات الهولندية في المجال الزراعي.