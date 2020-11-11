مصدر برلماني: عدم اكتمال نصاب جلسة اليوم بسبب مقاطعة النواب الكرد

افاد مصدر برلماني، الاربعاء، بعدم اكتمال نصاب جلسة اليوم بسبب مقاطعة النواب الكرد لرفضهم المادة المتعلقة بحصة الاقليم في مشروع قانون تمويل العجز المالي.

وقال المصدر إن ” عدم اكتمال النصاب بسبب مقاطعة نواب الكرد لرفضهم المادة المتعلقة بحصة اقليم كردستان في مسودة مشروع القانون”.

وأضاف أن “هنالك تحركات نيابية بغية تقريب وجهات النظر واكتمال النصاب لعقد الجلسة والتصويت على القانون اليوم”.

وانهت اللجنة المالية البرلمانية، الاربعاء، مناقشاتها بشأن قانون تمويل العجز المالي، فيما قررت رفعه للتصويت بجلسة اليوم.