نيجرفان البارزاني‮ ‬يدعو إلى تعاون الأطراف السياسية لحل مشكلات كردستان‮ ‬

اربيل‮ – ‬فريد حسن‮ ‬

دعا رئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني‮ ‬خلال اشرافه على اجتماع الحزب الديمقراطي‮ ‬والاتحاد الوطني‮ ‬الكردستانيين‮ ‬، الى تعاون الاطراف السياسية في‮ ‬الاقليم لحل المشكلات الراهنة‮ .‬وقال بيان ‬امس ان‮ (‬البارزاني‮ ‬اشرف بحضور الرئيس المشترك للاتحاد الوطني‮ ‬بافل طالباني‮ ‬على اجتماع الحزبين الذي‮ ‬سلط الضوء على الأوضاع السياسية بصورة عامة وأوضاع العراق وإلاقليم والمشاكل التي‮ ‬يعانيها شعب كردستان،‮ ‬وخاصة من الناحيتين المالية والاقتصادية نتيجة تفشي‮ ‬فايروس كورونا،‮ ‬الذي‮ ‬أصاب العالم والعراق وإلاقليم‮)‬، وشدد البارزاني‮ ‬على‮ (‬أهمية العمل المشترك بين كافة الأطراف السياسية في‮ ‬إلاقليم ولاسيما بين الحزبين‮)‬، معربا عن استعداده‮ (‬تقديم الدعم والمساندة من أجل إنجاح العمل المشترك والتعاون بين جميع الأطراف‮). ‬وخاض وفدا الجانبين حواراً‮ ‬صريحاً‮ ‬ومسؤولاً‮ ‬بشان عدد من المسائل‮. ‬وأكدا على‮ (‬المسؤولية المشتركة التي‮ ‬يتحملانها تجاه العملية السياسية والحكم في‮ ‬إقليم كوردستان‮)‬، كما اتفق الجانبان على‮ (‬ضرورة أن‮ ‬يتخذا جنباً‮ ‬إلى جنب الأطراف الأخرى في‮ ‬إقليم كردستان خطوات جادة وعملية من أجل حل المشاكل بينهم،‮ ‬وتكريس كل جهودهما لمواجهة هذه الظروف ودعم مؤسسات إقليم كوردستان في‮ ‬خدمة المواطنين‮).‬

وشغلت الأوضاع الأمنية للإقليم واحترام الكيان السياسي‮ ‬والدستوري‮ ‬محوراً‮ ‬آخر من الاجتماع،‮ ‬حيث اتفق الجانبان على أن‮ (‬حماية أمن واستقرار كردستان واجبة على كل الأطراف‮)‬، مؤكدين‮ (‬دعمهما لاستعدادات الحكومة الاتحادية والجهات المعنية لإنجاح الانتخابات المبكرة في‮ ‬العراق،‮ ‬وفي‮ ‬هذا السياق تم تقويم التعاون والتنسيق بين ممثلي‮ ‬إلاقليم في‮ ‬بغداد عالياً،‮ ‬كما تم التشديد على مواصلة هذا التنسيق‮). ‬وفي‮ ‬محور آخر للاجتماع،‮ ‬جرى التطرق الى تطبيق الاتفاقيات السياسية والإدارية بين الجانبين،‮ ‬ومنها موضوع اللامركزية في‮ ‬إلاقليم‮. ‬حيث اشار الجانبان الى‮ (‬التزامهما بالاتفاق السياسي‮ ‬القائم بينهما وبرنامج عمل الكابينة الحكومية التاسعة‮ ‬، لتجسيد اللامركزية في‮ ‬الإقليم وتحويل السلطات إلى المستويات الأدنى وتحمل المسؤولية المشتركة والقضاء على الروتين في‮ ‬تسيير معاملات المواطنين وتقديم المشاريع والخدمات العامة‮)‬، مشددين على‮ (‬مواصلة العمل المشترك والتعاون داخل مؤسسات إلاقليم خدمة للمواطنين ولغرض تجاوز الظروف الصعبة التي‮ ‬أثقلت كاهل الشعب الكردي‮).‬