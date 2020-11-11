هيئة كبار العلماء بالسعودية : “الإخوان المسلمون” جماعة إرهابية .. احذروها

أعلنت هيئة كبار العلماء السعودية ، أن ” الإخوان المسلمون” جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف.

يأتي هذا الإعلان في وقت تواجه جماعة الإخوان حملة متصاعدة على أنشطتها المثيرة للجدل لاسيما في الدول الأوروبية.

وقالت الهيئة، في بيان موقّع من رئيسها و16 من أعضائها، أنها “جماعة منحرفة قائمة على منازعة ولاة الأمر والخروج على الحكام، وإثارة الفتن في الدول، وزعزعة التعايش في الوطن الواحد”.

وتضم هيئة العلماء التي تأسست وفق مرسوم ملكي سنة 1971 عددا من المختصين في الشريعة الإسلامية من السعوديين، ويجوز عند الاقتضاء وبأمر ملكي إلحاق أعضاء بالهيئة من غير السعوديين ممن تتوفر فيهم صفات علماء الدين.

وتتولى الهيئة إبداء الرأي في ما يحال إليها من أجل بحثه، وتكوين الرأي المستند إلى الأدلة الشرعية فيه، كما تقوم بالتوصية في القضايا الدينية المتعلقة بتقرير أحكام عامة.

وسبق وأن وجهت الهيئة في السنوات الأخيرة انتقادات لجماعة الإخوان.

ولفتت الهيئة في بيانها الى أن جماعة الإخوان لم تُظهر منذ نشأتها “عناية بالعقيدة الإسلامية وعلوم الكتاب والسنة”، وأن غايتها كانت الوصول إلى الحكم.

وأشارت إلى أن العديد من “الجماعات الإرهابية التي عاثت في البلاد والعباد فسادا” خرجت من رحم جماعة الإخوان. ودعت إلى الحذر منها، وعدم الانتماء إليها أو التعاطف معها.