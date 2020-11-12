بسم الله الرحمن الرحيم

(استثمارات سعودية سنية بجنوب العراق) يتزامن معها (مليونان مصري سني للعراق) ..(وبالسياسية لا يوجد صدف)

الساذج والجاهل من يعتقد بالسياسية يوجد صدف.. هذا اولا.. وثانيا كلنا نفرح عندما نسمع عن استثمارات خليجية وسعودية وامريكية واوربية او يابانية بالعراق، لان ذلك يعني (تشغيل اليد العاملة العراقية.. ويزيد العملة الصعبة بداخل العراق.. ويقوي الاقتصاد العراقي، ويساهم باعمار العراق).. ولكن (ان نسمع استثمارات من دول سنية اقليمية خليجية وسعودية.. بجنوب العراق الشيعي العربي.. وبنفس الوقت.. نسمع عن ملايين الاجانب من المصريين السنة للعراق).. فهذا يثير الريبة والشك والحذر..

ليؤكد مخطط التلاعب الديمغرافي ضد الاكثرية الشيعية العراقية.. بمنطقة اكثريتهم بوسط وجنوب العراق.. في وقت ملايين العراقيين عاطلين عن العمل.. وليس هذا فحسب فالعراق يعاني من ثغرات من بطون رخوة من ملايين الارامل والايتام والتفكك الاسري والمخدرات وانهيار بالقيم الاخلاقية.. ..

مع وجود المادة 18 العار بالدستور التي تعرف العراقي كابن الزنا من ام تحمل جنسية عراقية واب مجهول او اجنبي.. فهذا يعني (تسليم العراقية كسلعة رخيصة للغريب ليتسلى بها ويحصل ابناءه على جنسية عراقية ثم يتركها ليلعب على عراقية اخرى) .. وتاريخ المصريين الاسود بالعراق منذ السبعينات والثمانيات شاهد على ذلك..

ثانيا: نوري المالكي الفاسد عندما يعترض على الاستثمار السعودي بالعراق.. ينطلق من كونه ذيل ايراني لا يهمه العراق و شيعته ولكن مشكلته الظاهر بانه ليس لديه حصة من هذه المشاريع الخليجية.. ولان السعودية دخلت من بغداد وليس طهران للعراق..

ثالثا: كيف نفهم العراق يعاني بطالة مليونية.. وبنفس الوقت تم اغراقه بعمالة اجنبية بنغالية وايرانية ومصرية وحتى صينية واليوم الضربة القاضية بمليونان ونصف مليون مصري اجنبي للعراق.. كما في زمن المقبور صدام..

رابعا: على المتظاهرين المطالبة بطرد العمالة الاجنبية وخصوصا المصرية لحماية العمالة العراقية من اي تلاعب ديمغرافي.. علما المصريين في العراق اخطر من الصهاينة في فلسطين.

خامسا:

علما اغلب الارهابيين الاجانب بالعراق بعد 2003 هم من المصريين باعتراف مايكل كالدويل القائد بقوات التحالف.. وابو ايوب المصري زعيم القاعدة بالعراق.. لسنوات.. وابو عبد الرحمن المصري مفتي القاعدة بالعراق.. وابو يعقوب المصري المسؤول العسكري للقاعدة في العراق.. وابو ذيبة المصري مفتي مجزر عرس التاجي واغتصاب الشيعيات.. حتى غير الزرقاوي الاردني اسم تنظيم جند الشام بالعراق للتوحيد و الجهاد لكثافة المصريين في ارض الرافدين الذين جلبهم المقبور صدام..

بالمحصلة نسال:

المتظاهرين انتم اما جهلة او منافقين او مدسوسين .. فانتم تريدون فرص عمل..

فلماذا لا تطالبون بطرد مليونان عامل اجنبي مصري وبنغالي وايراني.. عود ليش؟ علما نقابة العمال العراقية تعترف بان هناك ما يقارب 3 ملايين عامل اجنبي بالعراق معظمهم بلا اقامة ووجودهم غير شرعي.. ولا يتم اخراجهم من العراق.. بمؤامرة من القوى السياسية الفاسدة الحاكمة.. منذ 2003.. ويريدون اضافة مليونان و نصف مليون اجنبي مصري جديد بتاريخهم الاسود بالعراق.

والعمالة المصرية موبوءة بمرض العصر الارهاب.. والامراض المتوطنة كالملاريا.. وتع تبر عمالة مكلفة مقارنة بالعمالة الشرق اسيوية الرخيصة و الخالية من مرض العصر الارهاب وتستحمل العيش بمعسكرات عمل ثم تعود لدولها ..

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واخير يتأكد للشيعة العرب بارض الرافدين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم