اصابات جديد بفيروس كورونا في صفوف المنتخب العراقي.. وكاتانيتش يهدد بالغاء ودية الغد

كشف مصدر مقرب من وفد منتخب العراق بكرة القدم اليوم الاربعاء( 11 تشرين الثاني 2020)، عن ظهور حالات جديدة لفايروس كورونا بين صفوف المنتخب الذي يعسكر حاليا في الامارات قبل لقاء نظيره الاردني يوم غد الخميس.

وقال المصدر في حديث إن:” السلطات الاماراتية وبعد إجراء فحوصات لمنتخب العراق بكرة القدم الذي دخل الاراضي الاماراتية يوم الاثنين، ظهرت النتائج ايجابية للاعبين إثنين هو لاعب الزوراء محمد رضا ولاعب الجوية أحمد ابراهيم، مما استوجب إعادة المسحات للمرة الثانية اليوم الاربعاء وبإنتظار النتائج”.

واضاف:” امام ذلك فأن المدرب كاتانيتش متخوف من ظهور حالات جديدة بين صفوف الفريق، خاصة بالنسبة للاعبي الزوراء، بعد إن ظهرت اصابات سابقة للفريق، فقام بإلغاء الوحدة التدريبية للمنتخب والمقررة مساء اليوم الاربعاء”، مبينا،إن” كاتانيتيش متردد من مواجهة المنتخب الاردني يوم غد الخميس في دبي”.

وكان وفد منتخب العراق قد أعلن قبل المغادرة الى الامارات إصابة لاعبي المنتخب والزوراء حسين علي وعلاء عبد الزهرة.