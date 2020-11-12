الديمقراطية تبنى في بلد مستقر وثابت،

نعيم الهاشمي الخفاجي

نسمع ونقرأ تغريدات وتصريحات لساسة عراقيين بالذات من أبناء الوسط والجنوب يتحدثون عن الديمقراطية حتى أن أحد هؤلاء ساسة الصدفة كتب (‏إلا في العراق!

نريد ديموقراطية بلا أحزاب!

ونريد سياسيين بلا خصومات!

ونريد وحدة بلا اختلافات!

دلوني على أي بلد حر وديموقراطي لا توجد فيه هذه الأمور وبعضها غايةً في التطرف!).

‏‎العراق لا توجد لديه دولة وإنما الأساس الذي بنية به الدولة العراقية أساس هش، لا توجد دولة ولا مؤسسات والصراع القومي والمذهبي مشتعل ومستعر منذ مائة عام لذلك لا توجد ديمقراطية بظل هذا الوضع المزري، أن كنتم تبحثون عن دولة ديمقراطية عليكم إيجاد حلول إلى الصراع القومي والمذهبي، عندما ينتهي الصراع ويأخذ كل حق حقه عندها شيء طبيعي تنمو الديمقراطية

‏‎في العراق الاختلاف يعني القتل والتدمير، والخصومات يعني التشهير والتسقيط،

والديمقراطية يعني الفوضى والاستهتار ..

والحرية يعني التعدي على حقوق الغير، الساسة

يسرقون البلد، السني يسرق ويذبح ويفخخ لان الشيعي حاكم، السياسي الشيعي أيضا يسرق وفق قاعدة مجهولية المالك، والكوردي يأخذ لكي يبني دولة مستقلة له، هذا هو العراق الديمقراطي الحر التعددي.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.