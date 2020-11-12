الكاظمي: الحكومة ماضية في دعمها للقطاع الصحي وللكوادر الطبية المتصدية لكورونا

أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، 11 تشرين الثاني، 2020، أن الحكومة ماضية في دعمها للقطاع الصحي وللكوادر الطبية المتصدية لفيروس كورونا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن “الكاظمي افتتح مركز الشفاء الطبي 13 في مستشفى الكندي، والذي شُيّد بجهود العتبة الحسينية بالتعاون مع وزارة الصحة”.

وأشاد الكاظمي، بحسب البيان بـ”مواقف المرجعية الدينية في النجف الأشرف، التي تنطلق دوما من العنوان الوطني، والذي يعد النموذج لبناء الدولة، كما شكر العتبة الحسينية ووزارة الصحة وكل الجهود الوطنية الداعمة للحكومة في مواجهة جائحة كورونا، والتخفيف من آثارها، وهي تطبيق حقيقي لمبدأ التعاون والتكافل الاجتماعي، حيث يواجه البلد تحديات عديدة، ومنها التحدي الصحي المتمثل بالجائحة”.

وأكد أن “الحكومة ماضية في دعمها للقطاع الصحي، وللكوادر الطبية والعاملين في المؤسسات الصحية وهم يتصدون للجائحة، وقدّموا التضحيات من أجل صحة المواطنين”.

واشار البيان إلى أن “مركز الشفاء الطبي 13 قد شُيّد على مساحة بلغت الفي متر مربع، فيما تبلغ سعته السريرية مائة وعشرين سريرا، ويتضمن ثمانية وأربعين سريرا للعناية المركّزة، متضمنة أسرّة لغسيل الكلى ومنظومة أوكسجين متكاملة، إضافة الى غرف للأشعة والسونار ومختبر وخدمات أخرى”.