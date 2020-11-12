الكاظمي يشدّد على إبعاد الملف الأمني عن التأثيرات السياسية

شدّد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على ضرورة إبعاد الملف الأمني عن التأثيرات السياسية لضمان الاستقرار الشامل في البلاد.

وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقته (المدى) أمس، إن الأخير “ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله مناقشة المستجدات الأمنية في البلاد، الى جانب بحث الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله”.

وأشار الكاظمي، في مستهل الاجتماع، الى “التحديات التي تواجه البلاد، ومنها التحدي الأمني، ووجّه القوات الأمنية كافة بمواصلة العمليات الاستباقية من أجل تفويت الفرصة على الجماعات الإرهابية”.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن “حماية المواطن وتوفير الأمن والاستقرار له، تعد من أولويات عمل الأجهزة الأمنية”، مشدداً في الوقت نفسه على “ضرورة إبعاد الملف الأمني عن التأثيرات السياسية، لضمان الاستقرار الشامل في البلاد”.

بدوره، قدم نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالأمير الشمري، تقريراً عن العمليات الأمنية، التي انطلقت في جبال مكحول وخانوكة، لملاحقة تنظيم داعش وخلاياه، فضلاً عن العمليات التي انطلقت الثلاثاء في صحراء الأنبار والنتائج الأمنية المتحققة. وناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني خلال اجتماعه “الأوضاع الأمنية في محافظة ديالى، والتشديد على ضبط الأمن فيها، ووجّه المجلس مستشار الأمن الوطني قاسم الاعرجي، بمتابعة تطورات الوضع الأمني في ديالى، على أن يحدد خلال الأيام المقبلة اجتماعاً خاصاً لمناقشة الأوضاع فيها”. كذلك، ناقش المجلس أيضاً، “مشروع إصدار سمات الدخول والإقامة الإلكترونية، حيث قدّم فريق مختص عرضاً عن آلية إصدار السمة الالكترونية”. وأكد المجلس أهمية تقديم الدعم الفني للمشروع، من أجل تسهيل إصدار سمات الدخول، وتذليل العقبات، بحسب ما وجّه به رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحسب البيان.