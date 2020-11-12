تحذيرات من إنخفاض درجات الحرارة وإندفاع سيول صوب العراق

حذرّ المتنبئ الجوي صادق عطية يوم الخميس من انخفاض درجات الحرارة في العراق اعتبارا من ليل الجمعة مع اندفاع سيول خفيفة قادمة من إيران نحو محافظة واسط.

ونوه عطية في منشور على صفحات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الى استمرار فرص هطول زخات رعدية من الامطار نهار اليوم الخميس والليلة ( ابتداء من جنوب العاصمة بغداد نزولا نحو مدينة البصرة اضافه لديالى والسليمانية ) كما تشير اليه خرائط توقعات الامطار.

واضاف انه لا يستبعد الغزارة في بعض مناطق الجنوب منها البصرة وذي قار وبادية السماوة اضافه لواسط، وربما ميسان ايضا، مردفا بالقول “تنتهي فرص الامطار خلال صباح الجمعة وتعود يوم الاحد.

وتابع عطية قائلا ان السيول الخفيفة تندفع من جهة حدود ايران نحو شمال شرق واسط الليلة، مشيرا الى تحذيرات من انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من ليل الجمعة .