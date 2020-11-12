خبر سار حول حالة الأسطورة مارادونا الصحية

أعلنت التقارير الإعلامية عن خبر مميز للغاية بالنسبة لعشاق مارادونا حول العالم والشعب الأرجنتيني، حيث سيتم إخراج دييجو مارادونا من المستشفى اليوم.

وخضع أسطورة نابولي ومنتخب الأرجنتين إلى عملية جراحية في الدماغ يوم 4 تشرين الثاني الجاري وقضى ثمانية أيام في عيادة في أوليفوس، وقال محاميه هذا المساء أنه تغلب على أصعب لحظاته.

وقال ماتياس مورلا للصحافة :” لقد تغلب دييجو على أصعب لحظة في حياته..لحسن الحظ، وهو الآن يشعر بصحة جيدة وهو مصمم على التعافي بأفضل طريقة ممكنة”.

واستطرد: ” المهم أنه لا يفكر إلا في التعافي وهو يحاوط نفسه ويتمسك في ذلك بمشاعره..وفي هذه اللحظة يحتاج للراحة والمودة والهدوء”.

ووصف محاميه كذلك أن:” تخطي مارادونا هذه الوعكة الصحية بسبب الورم الدموي يعتبر أشبه بمعجزة”، موضحاً أن:” هذه السكتة الدماغية كادت أن تكلفه حياته”.

واختتم حديثه :” بحالة جيدة الآن وموجود منذ فترة هناك للتعافي..يمكن أن يخرج اليوم الأربعاء كذلك ولكن لا أعرف متى بالتحديد”.