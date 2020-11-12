عالية نصيف: إقرار قانون تمويل العجز المالي جاء ملبياً لتطلعات الشعب العراقي وخصوصاً فيما يتعلق بتخصيص 400 مليار دينار لميناء الفاو

أكدت النائبة عالية نصيف أن قانون تمويل العجز المالي الذي أقره مجلس النواب فجر اليوم جاء ملبياً لتطلعات الشعب العراقي ولمتطلبات المرحلة الحالية وخصوصاً فيما يتعلق بتخصيص 400 مليار دينار لتمويل مشروع ميناء الفاو الكبير، مشيرة إلى أن هذا القانون حقق العدالة والإنصاف فيما يخص حذف المادة المتعلقة بإقليم كردستان والتي ستضع حداً للفساد في الإقليم .

وقالت في بيان اليوم :” ان إقرار قانون تمويل العجز المالي جاء ملبياً لتطلعات الشعب العراقي الذي يجب أن لايتحمل ضريبة الفساد المالي في البلد ولا ذنب له في السياسات الاقتصادية الخاطئة التي جعلت اقتصادنا ريعياً معتمداً على الصادرات النفطية فقط ” ، مبينة ” أن تأخير صرف رواتب الموظفين هو سابقة خطيرة يجب ضمان عدم تكرارها مستقبلاً “.

وأوضحت نصيف :” أن أهم ما جاء في هذا القانون هو تخصيص عشرين بالمئة من القروض للمشاريع الاستثمارية، ومن بينها ميناء الفاو الكبير الذي تم تخصيص 400 مليار دينار لإنشائه، فضلاً عن تخصيص 150 ألف دينار لدعم المزارعين، أما فيما يتعلق بحذف الفقرة التي تخص إقليم كردستان، فنرى أنها تحقق العدالة وتنفع أبناء المكون الكردي أكثر مما تضرهم وتضع حداً للفساد في الإقليم وتحرج الطبقة الفاسدة وتضعها في موقف المواجهة أمام الشعب “.

وتابعت نصيف :” على الرغم من الأزمة الخانقة التي يمر بها البلد حالياً، إلا أن هناك أمل في تجاوز هذه المرحلة بأقل قدر من الخسائر، شريطة أن تستمر الجهات الرقابية في مكافحة الفساد واسترجاع المال العام المنهوب من قبل الفاسدين ” ، مطالبة الحكومة بالحفاظ على الأموال الخاصة برواتب الموظفين وعدم بعثرتها والمساس بها بأي حال من الأحوال .