مسعود بارزاني: الشيعة والسنة في البرلمان طعنوا الإقليم بظهره

صدر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ،اليوم الخميس، بيانا حول تمرير القوى السنية والشيعية لقانون تمويل العجز المالي رغم اعتراض الكرد.

وقال البارزاني في بيانه، “بأسف بالغ يطعن الجهات السياسية من المكونين الشيعي والسني في مجلس النواب العراقي مرة اخرى ظهر شعب كردستان، ولجأوا الى استخدام موازنة وقوت شعب كردستان كورقة للضغط على الإقليم.. حيث يحدث هذا الامر بينما أبرمت العديد من الاتفاقيات في الفترات الماضية بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية ولم يتم تنفيذها”.

وأضاف البيان، إن “القانون الذي شرعه مجلس النواب العراقي دون اخذ الشراكة والاتفاقيات المبرمة بنظر الاعتبار نعتبره ورقة سياسية وضغط على الاقليم ومعاقبة لشعب كردستان، وتجاوزا على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن بين مكونات العراق، كما نعتبره تضييقا للخناق على شعب كردستان ومحاربته.. ومن الجلي بأنهم قد اتخذوا قرارهم المسبق بمحاربة الاقليم وشعب كردستان، وبهذا المنطق يتعاملون مع الدستور والاتفاقيات وحقوق ومطالب شعب كردستان”.

وتابع، “أعبر عن امتناني لوحدة موقف ممثلي كردستان في بغداد الذين دافعوا وبموقف موحد عن حقوق شعبنا ووقفوا ضد السياسية المحاربة للإقليم والتي ظهرت داخل مجلس النواب العراقي، نكن لهم التقدير والامتنان.. وادعو من رئاسات الاقليم والبرلمان والحكومة الى عقد اجتماع مع ممثلي كردستان في بغداد والاحزاب السياسية للاقليم للوصول الى قرار مشترك بهذا الشأن، ينبغى أتخاذ قرار يكون على مستوى المسؤولية لمعالجة المشاكل ويحفظ فيه كرامة شعبنا ويضع حدا للسياسات والتصرفات التي تهدف الى معاقبة شعب كردستان”.