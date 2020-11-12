مفوضيّة حقوق الإنسان : جهات مسلحة تمنع عودة النازحين الى مناطقهم

كشفت مفوضيّة حقوق الإنسان العراقية ، عن وجود جهات مسلحة “لم يسمها” الماسكة للارض ، تمنع عودة النازحين الى مناطقهم الاصلية، مشيرة الى تلقيها 1710 مناشدات من الأسر العائدة بسبب الظروف الاقتصادية التي تعانيها.

عضو المفوضية انس العزاوي ، قال انه ” يتوجب على وزارة الهجرة والمهجرين التعاون مع الادارات المحلية، لاستكمال جميع الاجراءات الخاصة وتهيئة البيئة الامنية المناسبة لضمان عودة كريمة للنازحين الى مناطق سكناهم”، مضيفاً ان “الوزارة اتخذت بعض الاجراءات لتهيئة ذلك الا ان الكثير من المناطق ما زالت تفتقر الى ارادة مجتمعية لاعادة احتضان سكانها.”

العزاوي اشار الى ان “اغلب المناطق ما زالت غير مهيأة سواء من ناحية البنى التحتية او الاجتماعية ، مما ادى الى حصول عودة عكسية الى مخيمات النزوح، خصوصا مخيم يحيى اوه وليلان في كركوك، فضلا عن المخيمات الخاصة بالايزيديين في دهوك.”

موضحاً ان ” المفوضية وخلال لقاءاتها مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزيرة الهجرة والمهجرين اكدت ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار استكمال جميع الاجراءات اللازمة لتهيئة الظروف في مناطق العودة للنازحين.”

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قال امس الأربعاء، إن خطة العراق لإغلاق المخيمات وإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية غير آمنة على حياتهم.

وأفاد المرصد (منظمة حقوقية أوروبية مقرها جنيف)، في تقرير، بأن “هذا القرار قد يترك مئات الآلاف من النازحين بلا مأوى بعد تدمير منازلهم أثناء المواجهات مع تنظيم داعش الإرهابي، لا سيما في ظل عدم وجود خطة واضحة لإعادة إعمار مناطقهم الأصلية التي تفتقر إلى مقومات الحياة”.

وأضاف أن “النازحين العراقيين لا يرغب كثير منهم في العودة إلى مناطقهم لعدم وجود ضمانات بحمايتهم من هجمات المليشيات المسلحة، أو التعرض لعمليات انتقامية أو هجمات عشوائية”.