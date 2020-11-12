نائب سابق عن حركة التغيير : على PKK احترام حكومة إقليم كوردستان وترك الممارسات الاستفزازية

طالب النائب السابق عن حركة التغيير(گوران) في برلمان كوردستان اليوم الأربعاء ، حزب العمال الكوردستاني PKK باحترام حكومة إقليم كوردستان وترك ممارساته الاستفزازية ، مشدداً على أهمية البيان الذي أصدره الرئيس بارزاني بخصوص الوضع مع PKK قائلاً انه كان لقطع الطريق على الاقتتال ، وكان خطوة ممتازة.

عمر عنايت ، قل ” انا مع دعم ومساعدة PKK ، لكن وبأي شكل من الاشكال لست مع ان يعلن PKK نفسه حاكمأ للمنطقة ويفرض الضرائب على الناس” ، مضيفاً ان ” على PKK احترام حكومة إقليم كوردستان وان يكون عاملاً لتمهيد الأرضية لاعادة إعمار القرى والمناطق المدمرة لا ان يأتي ويخلق المشاكل والعراقيل امام هذه العملية ” .

وتابع عنايت ، بالقول ” اذا كان PKK لايعتبر نفسه ضيفاً ولاينوي اخلاء المناطق التي يتواجد فيها حالياً فعليه على الأقل ان لايستفز حكومة إقليم كوردستان بهذا الشكل ، وعليه التعامل بعقلانية ” ، موضحاً ان ” اصدار البيانات المشددة من قبل PKK عمل غير عقلاني ” ، مردفاً بالقول ” يستطيع PKK ان يعود الى شمال كوردستان(كوردستان تركيا) ويكون حاكماً هناك لكن لايستطيع ان ان يكون حاكماً هنا في إقليم كوردستان ويتحكم به”.

النائب البارز السابق في برلمان كوردستان عن حركة التغيير ، أشار الى البيان الذي أصدره الرئيس بارزاني مؤخراً بخصوص الوضع مع PKK ، قائلاً انه ” كان لقطع الطريق على الاقتتال ، وكان خطوة ممتازة ، يجب على كل كوردي ان يقف ضد اقتتال الاخوة فالشعب الكوردي محاط بالاعداء وليس من المعقول ان يكون هو نفسه أيضا عدو نفسه ، عندها سنخسر كلنا ، لذا على كل القوى والأطراف السياسية الجلوس على طاولة الحوار لحل مشاكلها”.