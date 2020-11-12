هيئة أستثمار ذي قار تعلن عن فرص أستثماريةجديدة ..وتشكيل لجان لسحب المشاريع المتلكئة .

. الناصرية/

الاربعاء 11-11-2020-12:55.

قال رئيس هيئة أستثمار ذي قار حميد الحصونة ، بأن مؤتمرا صحفيا سيعقد خلال الايام القادمة يتم خلاله منح اكثر من ثلاثون رخصة لمشاريع مهمة في المحافظة . و ان هذه المشاريع ستوفر الاف فرص العمل لأبناء المحافظة .

كما كشفت هيئة استثمار ذي قار ، اليوم الاربعاء11-11 ، عن قرب طرح مشاريع مهمة وحيوية كفرص استثمارية و عن تشكيل لجان تقييم وسحب المشاريع المتلكئة وتوجيه الانذارات لها.

الحصونة قال ، ان هنالك مشاريع متلكئة منذ عام ٢٠٠٩ وعددها مايقارب الخمسين مشروعا.. حيث تم تشكيل لجنة تقييم وسحب المشاريع المتلكئة بعد توجيه الانذارات لها .لافتاً الى ان الهيئة لن تروج طلب لاي مستثمر متلكئ في مشاريع جديدة . و ان ” الحكومة المحلية متمثلة بالسيد المحافظ داعمة ومساندة لعمل الهيئة وقدمت الكثير من التسهيلات من اجل نجاح المشاريع الاستثمارية في المحافظة .كما تم تنسيق العمل مع الدوائر المعنية من اجل رفع العقبات امام المستثمر وانجاز الموافقات بإسرع وقت ممكن .

أنتهى

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