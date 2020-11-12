وزير التعليم: 6054 من خريجي السادس الاعدادي تخطوا معدل الـ100

وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، بزيادة خطة القبول في كليات المجموعة الطبية الى خمسين بالمئة من طاقتها الاستيعابية، لتغطية أعداد الطلبة خريجي السادس الإعدادي من فئة أصحاب المعدلات التي تخطت الـ100 درجة.

جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعاً لعمداء كليات المجموعة الطبية في العراق وبحضور مدير دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة إيهاب ناجي عباس، حيث درس الاجتماع رفع مستوى الطاقة الاستيعابية للمجموعة الطبية على مستوى الجامعات الحكومية كافة لاستيعاب مخرجات الدراسة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2020، حسب بيان من الوزارة تلقت (المدى) نسخة منه. واستعرض المجتمعون بيانات الطلبة من مخرجات الدور الأول التي سجلت معدلات استثنائية وصل بعضها الى أعلى من عتبة الـ(100) وبواقع ستة آلاف وأربع وخمسين طالباً. وناقشوا الخيارات الممكنة لمعالجة مؤشر الزيادة الكبيرة في أعداد الطلبة والمعدلات العالية التي ستتنافس على حجز مقاعد المجموعة الطبية. ووجّه وزير التعليم برفع الطاقة الاستيعابية الى 50% في كليات المجموعة الطبية التي سيتنافس فيها الجميع على وفق المعدل ورغبة الطالب في تسجيل الاختيارات المناسبة في استمارة القبول المركزي. وفي هذا السياق أعرب عمداء كليات المجموعة الطبية عن تفهمهم للظروف والمتطلبات والتحديات الراهنة، مؤكدين في الوقت نفسه إلتزامهم ودفاعهم عن رصانة التعليم الطبي في العراق.