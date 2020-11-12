PKK يتسبب بنزوح سكان قرية أخرى في زاخو

أكد مدير ناحية باتيفا التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك، اليوم االأربعاء، أن الطائرات الحربيية التركية قصفت ليلة أمس عدة مواقع في القرية بسبب تواجد مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK فيها، ما أجبر سكان القرية على النزوح تاركين بيوتهم وأملاكهم.

وقال دلشير عبد الستار : «ليلة أمس، تعرضت قرى عدة في نواحي (باتيفا، كاني ماسي، درگاري) للقصف من قبل طائرات حربية تركية، بسبب تواجد مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK فيها، ما أجبر سكان قرية (بانكا) على النزوح تاركين بيوتهم وأملاكهم».

وأشار إلى أن «4 قرى أخرى (گشاني، پيربله، أبلهي، منيني) تابعة لناحية باتيفا كانت قد تعرضت للقصف من قبل تركيا بسبب تواجد مسلحي PKK فيها، ما دفع سكانها إلى النزوح».

وأكد مدير ناحية باتيفا إلى أن «أهالي قرية (بانكا) معرضون لخطر كبير حالياً وقد تركوا منازلهم ولم يبق في القرية سوى عدة عوائل».

ولفت دلشير عبد الستار، إلى أن «القصف التركي على المنطقة خلال السنوات الماضية بسبب تواجد مسلحي PKK كان قد أسفر عن نزوح سكان 27 قرية، وحالياً ارتفع العدد إلى 29 قرية».