إصابة قوية لمحمد قاسم لاعب الجوية



بغداد: زيدان الربيعي

أعلن نادي القوة الجوية الرياضي العراقي، إصابة مهاجم فريقه الكروي الأول محمد قاسم نصيف وغيابه عن الملاعب لمدة طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة القوة الجوية والصناعات الكهربائية.

وذكر نادي القوة الجوية أن المهاجم محمد قاسم نصيف، سيغيب عن الملاعب لمدة 45 يوماً بسبب الإصابة. يذكر أن فريق القوة الجوية، خسر أمام ضيفه فريق الصناعات الكهربائية، بهدف دون رد في لقاء ودي ضمن استعدادات الفريقين لمسابقة كأس العراق؛ إذ يواجه فريق القوة الجوية، فريق المصافي في السابع عشر من الشهر الجاري، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس العراق.