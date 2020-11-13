الخارجيّة تدين حادث إطلاق النار على مقر السفارة السعودية في لاهاي

ادانت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، حادث اطلاق النار على مقر السفارة السعودية في هولندا.

وذكرت الوزارة في بيان أنها “تدين حادث إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، وتعده اعتداءً إرهابياً يتعارض مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية”.

واضاف البيان، “تستنكر الوزارة هذا الهُجُوم الإرهابيَّ، ولأجل ذلك خاض العراق حرباً ضدَّ الإرهاب، والتطرّف، وحقق نصراً تاريخيّاً، ويدعو الجميع دولاً، ومنظمات إلى الوقوف الجاد، والحازم إزاء هذا الخطر الإرهابيِّ العالميِّ، واستئصال شأفته من الوُجُود لتحقيق الأمن، والسلام الذي تنشده الأمم”.

وأكد أن “العراق يعلن وقوفه التامَّ مع كلِّ ما من شأنه مُواجَهة خطر الإرهاب، والقضاء على خلاياه، ومنابعه”.