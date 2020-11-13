العراق يدين استهداف السفارة السعودية في لاهاي

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، عن إدانتها لحادث إطلاق النار على مقر السفارة السعودية في هولندا.

أعربت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، عن إدانتها لحادث إطلاق النار على مقر السفارة السعودية في هولندا.

وقالت الوزارة في بيان إنها تدين حادث إطلاق النار على مقر سفارة المملكة العربية السعودية في مدينة لاهاي بمملكة هولندا، وتعده «اعتداءً إرهابياً يتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية كافة».

أضاف البيان «تستنكر الوزارة هذا الهُجُوم الإرهابيَّ، ولأجل ذلك خاض العراق حرباً ضدَّ الإرهاب، والتطرّف، وحقق نصراً تاريخيّاً، ويدعو الجميع دولاً، ومنظمات إلى الوقوف الجاد والحازم إزاء هذا الخطر الإرهابيِّ العالميِّ، واستئصال شأفته من الوُجُود لتحقيق الأمن، والسلام الذي تنشده الأمم».

وأعربت الوزارة عن وقوف العراق التام «مع كلِّ ما من شأنه مُواجَهة خطر الإرهاب، والقضاء على خلاياه، ومنابعه».

وكانت السفارة السعودية في مدينة لاهاي الهولندية، قد تعرضت الخميس، لحادث إطلاق نار، وذلك غداة الانفجار الذي وقع في مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة السعودية خلال إحياء دبلوماسيين غربيين لذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى.

وقالت شرطة لاهاي عبر تويتر، إنه «في حوالي الساعة السادسة صباحا، تلقينا بلاغا عن إطلاق عدة طلقات نارية على مبنى السفارة السعودية»، وأضافت أنه لا توجد إصابات وأنها تحقق في الحادث، داعية شهود العيان أو أي شخص لديه معلومات بالتواصل معها.

في الوقت نفسه، أكدت السفارة السعودية في لاهاي في بيان، أن مقرها «تعرض لحادث إطلاق نار جبان فجر الخميس»، وقالت إن «رجال أمن السفارة أبلغوا الجهات الأمنية بالحادث فور وقوعه، وتم تطويق موقعه وإغلاق الطريق المؤدي للسفارة، وتعزيز الإجراءات الأمنية وأخذ الأدلة الجنائية»، مضيفة أنه «لم يتعرض أي من منسوبي البعثة لأي إصابات».