الكاظمي يوجه بصرف راتبي تشرين الاول والثاني يوم الاحد المقبل

وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، بصرف راتبي تشرين الاول والثاني يوم الاحد المقبل.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد في بيان، ان “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي وجه، الوزرات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بالدوام الرسمي يومي الجمعة والسبت للدوائر المالية والمحاسبين”.

واضاف، ان “ذلك لغرض تمكن الدوائر التابعة لهم والممولة مركزياً وذاتياً، من إنجاز قوائم صرفيات رواتب الموظفين، لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني لعام 2020، وإرسالها إلى وزراة المالية يوم الأحد المقبل لطلب التمويل لغرض صرف الرواتب”.