المنافذ الحدودية: ضبط مواد احتياطية للسيارات دون إجازة استيراد في أم قصر

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن ضبط مواد احتياطية للسيارات دون إجازة استيراد في ميناء أم قصر الأوسط بمحافظة البصرة.

وقالت الهيئة في بيان إنه تم “ضبط حاوية حجم 20 قدماً تحتوي على (أدوات احتياطية للدراجات، جام سيارات، قايش محرك مستعمل وجديد) آسيوية المنشأ حسب ما تم ذكره في المعاملة الجمركية والمنجزة من قبل مركز جمرك ميناء أم قصر الشمالي خلافا للضوابط والتعليمات النافذة”.

وأضافت أنه “تم ضبط الحاوية خارج الحرم الجمركي عند سيطرة البحث والتحري بعد تدقيق معاملتها الجمركية ومطابقتها مع البضاعة تبين عدم وجود اجازة استيراد لأدوات الدراجات وجام السيارات وان المواد كلها جديدة وليست مستعملة”.

وتابعت أنه “تمت إحالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي مثبت فيه لجنة الكشف المنجزة للمعاملة خارج الضوابط ووكيل الإخراج الجمركي إلى قاضي تحقيق محكمة ام قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.